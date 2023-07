Fieber, Schlaflosigkeit & Schwäche: So krank fuhr Perez auf das Podium

Die podestlose Serie von Sergio Perez ist beendet. Beim Formel-1-Rennen von Spielberg fuhr der Mexikaner als Dritter zum ersten Mal seit dem Grand Prix von Miami wieder auf das Podium - und das, obwohl er nur von Platz 15 gestartet war und sich körperlich nicht in Topform befand, wie er sagt.

"Es war ein sehr schwieriges Wochenende für mich, vor allem körperlich", sagt er. Der Red-Bull-Pilot hatte den Medientag am Donnerstag krankheitsbedingt auslassen müssen, saß aber am Freitag wieder regulär im Auto - wenn auch nicht bei vollen Kräften.

"Ich habe mich in den Nächten nicht wirklich gut erholen können. Ich hatte Fieber, und wenn man dann Medikamente nimmt, dann ist man nicht bei 100 Prozent", sagt er. "Ich war einfach wirklich schwach."

Was genau Perez hatte, ist nicht bekannt, allerdings befindet sich die Formel 1 derzeit in einer heißen Phase mit allein vier Rennen im Juni. Schon in fünf Tagen geht es in Großbritannien wieder weiter. "Ich hoffe, dass ich mich in den kommenden Tagen erholen kann, weil Silverstone wieder ein hartes und anspruchsvolles Rennen sein wird", sagt Perez.

"Ich bin im Moment wirklich weit weg von 100 Prozent."

Umso schöner war es für ihn, nach einer schwachen Phase wieder auf dem Podium zu stehen, und das beim Heimrennen seines Red-Bull-Teams in Österreich. "Wir mussten uns nach vorne kämpfen. Wir hatten eine großartige Pace und einige schöne Kämpfe", sagt er und stellt vor allem die Duelle gegen Carlos Sainz heraus.

"Am Ende ist es ein gutes Ergebnis, auch weil ich körperlich nicht bei 100 Prozent war. Aber mit dem Adrenalin im Körper vergisst man alles."

Ist "Checo" mit dem Ergebnis jetzt wieder zurück, wird er gefragt? Antwort: "Ja. Ohne die Probleme am Freitag sicherlich", so der Mexikaner. "Wir hatten seit der ersten Runde eine gute Pace und konnten unsere Probleme verstehen, die wir in den vergangenen Rennen hatten. Ich glaube, dass wir zurück sind."

Für die Leistung am Sonntag gibt es auch Lob von Helmut Marko, der Perez eine "tolle Leistung" attestiert. "Er ist sehr mit Übersicht gefahren", sagt er gegenüber 'Sky'. "Und ich glaube, jetzt ist er wieder vom Selbstvertrauen gesettelt, und der Vorsprung auf Alonso um Platz zwei ist auch ausgebaut. Also: Wir gehen mit Zuversicht in die nächsten Rennen."

Und auch von Teamchef Christian Horner gab es nachdem Spielberg-Rennen positive Bestätigung: "Wenn man sich sein Tempo ansieht, vor allem, wenn er freie Bahn hatte, war es in Ordnung", sagt der Brite.

"Und wenn man auf Position 15 startet, verliert man durch den Verkehr so viel Zeit, dass man den Anschluss an den Führenden verliert. Das hat ihm heute jede Chance auf einen Sieg genommen. Aber seine Aufholjagd war hervorragend."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.