Fiktive Dramaserie über die Formel 1: Nach "Drive To Survive" kommt "One"

Nach der Dokuserie "Drive To Survive" plant die Formel 1 jetzt ihr nächstes Serienprojekt. Diesmal geht's allerdings nicht um eine dokumentarische Aufarbeitung der Königsklasse des Motorsports, sondern um eine fiktive Serie auf Basis eines geskripteten Drehbuchs. Das hat die Formel 1 auf Anfrage von 'Motorsport-Total.com' bestätigt.

Die Serie wird "One" heißen und soll die schauspielerische Handlung mit Originalaufnahmen von den Formel-1-Rennen vermischen. Im Zentrum des Drehbuchs steht ein fiktives Team, welches als Familienunternehmen geführt wird. Und die Hauptdarstellerin steht auch schon fest: Felicity Jones.

Jones ist bekannt für ihre Rollen zum Beispiel an der Seite von Tom Hanks im Hollywood-Blockbuster "Inferno", oder auch für ihre Auftritte etwa in "The Midnight Sky" oder "Star Wars: Die Mächte des Schicksals". 2015 war sie als beste Hauptdarstellerin für "Die Entdeckung der Unendlichkeit" sogar für den Oscar nominiert.

Die Formel 1 tritt bei "One" selbst als einer der Produzenten auf und ist vom Cast begeistert: "Felicity ist eine der talentiertesten Schauspielerinnen der Welt", sagt Isabelle Stewart, Head of Original Content der Formel 1. Man sei begeistert darüber, gemeinsam mit ihr und den Drehbuchautoren Mark Fergus und Hawk Ostby zusammenzuarbeiten.

Für Jones selbst ist es "eine Ehre, Teil dieser einzigartigen und aufregenden Partnerschaft mit der Formel 1 zu sein. Die Formel 1 ist eine Welt, in der viel auf dem Spiel steht und die pausenlos packendes Drama produziert, und die Möglichkeit zu haben, in einer Serie in diesem Umfeld zu spielen, ist eine aufregende Perspektive."

Wann und wo die Serie zu sehen sein wird, steht noch nicht fest. Die Arbeiten daran sollen jedoch zeitnah beginnen. Derzeit streiken in Hollywood die Drehbuchautoren, was die Produktion zahlreicher Fernsehserien verzögert. Sobald der Streik beendet ist, soll das Projekt "One" jedoch konkret in Angriff genommen werden, heißt es.

Mit Bildmaterial von Gordon Correll.