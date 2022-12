Finanzloch und Gerichtverfahren: Bin Sulayem blickt auf erstes Jahr zurück

Audio-Player laden

FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem hat zwei große Herausforderungen genannt, mit denen er sich nach seinem Amtsantritt im vergangenen Jahr konfrontiert sah: Ein Gerichtsverfahren und ein Finanzloch von 20 Millionen Dollar bei der FIA.

Bin Sulayem wurde im Dezember letzten Jahres zum Nachfolger von Jean Todt gewählt und kam in den Tagen nach dem umstrittenen Großen Preis von Abu Dhabi 2021 zum Automobil-Weltverband. Wenn er über seine Erfahrungen in den letzten zwölf Monaten nachdenkt, betont bin Sulayem, dass es für ihn keine Flitterwochen gab, da er direkt in ein rechtliches Problem hineingeriet.

Dabei ging es um ein Gerichtsverfahren in den Vereinigten Staaten wegen einer möglichen Patentverletzung des Halos durch die FIA. Die Klage wurde von seinem Erfinder Jens H. S. Nygaard eingereicht. Letztendlich wurde die Angelegenheit beigelegt, aber sie hat bin Sulayem in den Wochen nach seiner Übernahme des Präsidentenamtes dennoch sehr beschäftigt.

Sulayem: "Große Last auf meinen Schultern"

"Stellen Sie sich vor, Sie werden nach all den Jahren des Bemühens in dieses Amt gewählt, alle feiern am Abend des 17. [Dezember] eine Party, und dann gehen Sie am 18. um zehn Uhr morgens ins Büro, und das erste, was Sie treffen, sind die Rechtsberater, und sie sagen, dass Sie ein großes Gerichtsverfahren mit dem Halo an der Backe haben", sagt er.

"Wir können nicht viel darüber reden, aber das Gefühl, das ich hatte, war nicht gut. Aber man macht weiter, es war riesig, aber ich bin sehr froh, dass es vor einem Monat geklärt wurde. Es war eine große Last auf meinen Schultern, denn als Präsident hätte es uns in rechtlicher und finanzieller Hinsicht sehr getroffen. Jetzt liegt es hinter uns, und der Halo ist für die FIA patentiert, das ist gut."

Sulayem sagt auch, dass zu seinen Schwierigkeiten in den letzten Monaten die Behebung eines Liquiditätsdefizits des Dachverbands hinzukam: "Es gab ein finanzielles Problem, von dem wir nichts wussten", sagt er. "Wir hatten ein Defizit, sogar vor der Pandemie, aber ich bin froh, dass wir es ausgleichen konnten."

Sulayem froh über ersten FIA-CEO nach 118 Jahren

Das finanzielle Defizit war einer der Gründe dafür, dass die FIA die frühere Volvo-, Nissan- und DaimlerChrysler-Managerin Natalie Robyn als erste Geschäftsführerin einstellte. Bin Sulayem fügt hinzu: "Wir hatten 118 Jahre lang nie einen CEO. Und wenn wir mit den aktuellen Herausforderungen fertig werden wollen, kann ich nicht hingehen und Mikromanagement betreiben."

"Wenn man sich an den CEO wendet, geht es um Politik, um die Verwaltung der Struktur, um das Tagesgeschäft der FIA und um die Finanzen. Wir alle wissen, und ich will ganz ehrlich zu Ihnen sein, dass wir ein Problem mit den Finanzen hatten."

"Wir hatten in diesem Jahr ein Defizit von über 20 Millionen Dollar. Ich bin sehr froh zu wissen, dass wir trotz dieses Defizits die Zuschüsse oder die Effizienz der FIA für jeden ASN oder jeden Club nie eingestellt haben. Und wir sparen immer noch."

Sulayem: Formel 1 nicht so leicht wie der Fußball

Der FIA-Präsident ist zudem der Meinung, er habe in seinem ersten Amtsjahr viel gelernt, glaubt aber, dass der Prozess der Verbesserung nie aufhören wird: "Es war ein Jahr des Lernens und ein Jahr des Studierens, was vor sich geht, nicht nur in der Formel 1, sondern in der FIA im Allgemeinen."

"Wie wir wissen, haben wir einen ganz besonderen Sport. Wenn ich mit unseren Kollegen im Fußball spreche, sage ich, dass es bei euch etwas einfacher ist. Im Fußball hat man zwei Seiten, ein Fußballtor in der gleichen Größe und einen Ball."

"Aber hier haben wir nur eine kleine Disziplin, die so viele Konfigurationen hat, die sich immer weiterentwickelt und sich ständig verändert, abhängig von vielen Faktoren. Ich meine, selbst wenn man sich die wirtschaftlichen und sozialen Faktoren ansieht, ist alles im Wandel. Die Herausforderung ist also da."

FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem und Formel-1-CEO Stefano Domenicali in Abu Dhabi Foto: Motorsport Images

"Ich glaube nicht, dass wir uns nur mit einer Verordnung befassen und dann sagen können, das war's, wir haben das Problem gelöst. Wir sind immer offen für Vorschläge, wir lernen immer von den Fahrern, wir lernen von den Teams, wir lernen von uns selbst. Der Prozess der Weiterentwicklung ist also immer vorhanden."

"Es war nicht einfach. Wir hatten ein paar Probleme, aber es gibt keine Schuldzuweisungen. Ich habe das Gefühl, dass wir mit den richtigen Leuten dabei sind, den Sport zu verbessern", ist sich FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem sicher.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.