Finanzrekorde trotz WM-Pleite: Mercedes 2022 mit größtem Gewinn aller Zeiten

Mercedes Benz Grand Prix Limited, das Unternehmen, das hinter dem Mercedes-Formel-1-Team steht, hat im Jahr 2022 einen Umsatz von über 581 Millionen US-Dollar und einen Gewinn von 110 Millionen Dollar erwirtschaftet, wobei beide Werte eine signifikante Erhöhung im Vergleich zu 2021 darstellen.

Kein Wunder, schließlich hat Rechteinhaber Liberty Media 2022 insgesamt 89 Millionen Dollar, welche unter den 10 Teams aufgeteilt werden, mehr ausgeschüttet als noch 2021. Zusammen flossen damit fast 1,2 Milliarden Dollar an die 10 Teams.

Im Wesentlichen handelt es sich dabei auch um höhere Einnahmen aus dem Sponsoring und dem Preisfonds der Formel 1, was ein solider Beweis dafür ist, wie erfolgreich Spitzenteams im aktuellen finanziellen Umfeld des Sports sein können. 2017 war tatsächlich das erste Jahr seit der Rückkehr von Mercedes in die Formel 1 2010, welches man profitabel abschließen konnte. 2014 machte Mercedes noch einen Verlust von über 90 Millionen Dollar.

Mit der Einführung der Budgetobergrenze im Jahr 2021 und der zunehmenden Beliebtheit der Königsklasse bei Fans und Sponsoren weltweit konnten die Einnahmen stark gesteigert werden, während auf der anderen Seite Kosten weniger stark steigen.

Toto Wolff kassiert 35 Millionen Dollar

Zudem hat Mercedes im März 2023 eine Dividende in Höhe von 92 Millionen Dollar für das Geschäftsjahr 2022 an die drei zu jeweils einem Drittel beteiligten Anteilseigner Ineos, dem Mercedes-Benz-Konzern und Toto Wolff ausgeschüttet.

Zuzüglich eines Festgehaltes von 4,54 Millionen Dollar wird der Mercedes-Teamchef für die Saison 2022 somit über 35 Millionen Dollar kassiert haben, womit er mit Abstand der Teamchef mit den größten Einnahmen ist. Dies liegt allerdings an seiner Position als Co-Eigentümer am Formel-1-Team, da er nicht nur angestellt ist, sondern ihm das Unternehmen auch zu 33,3 Prozent selbst gehört.

Warum die Einnahmen 2023 sinken könnten

In den Mercedes-Umsatzzahlen ist auch ein Beitrag der Abteilung Applied Science enthalten. Wie andere große Teams hat Mercedes Mitarbeiter und andere Ressourcen aus der direkten Beteiligung am Formel-1-Programm abgezogen, um unter der Kostengrenze zu bleiben. Die Gesamteinnahmen enthalten auch Posten wie den Verkauf von Getrieben und zugehörigen Systemen an Aston Martin und Williams.

Der Umsatz konnte somit insgesamt um 111,99 Millionen Dollar im Vergleich zu 2021 erhöht werden. Diese Einnahmen verteilten sich zu 51 Prozent auf Sponsoring und Lizenzen, zu 30 Prozent auf den Preisfonds der Formel 1 und zu 19 Prozent auf sonstige Einnahmen, die hauptsächlich aus dem Bereich Applied Science stammten.

Die Einnahmen aus dem Preisfonds stiegen, weil 2021 noch eine COVID-geprägte Saison war, in der mehrere der lukrativeren Auswärtsrennen ausfielen und einige späte Ersatzrennen hinzukamen, wobei einige Zuschauerbeschränkungen noch in Kraft waren, während 2022 ein normaler Zeitplan galt.

Somit gab es 2022 insgesamt einen größeren Kuchen unter den Teams aufzuteilen, und als amtierender Konstrukteurschampion von 2021 erhielt Mercedes weiterhin das größte Stück davon. Diese Einnahmen werden in der Saison 2023 sinken, da die Auswirkungen des Abrutschens des Teams auf den dritten Platz in der Meisterschaft 2022 spürbar werden.

100 neue Mitarbeiter, aber geringere Personalkosten

Die Umsatzkosten, das heißt. die Ausgaben des Teams für den Rennsport, stiegen in geringerem Maße als der Umsatz, nämlich von 364,8 Millionen auf 430,3 Millionen. Darin spiegeln sich die zusätzlichen Ressourcen wider, die in das W13-Projekt für das neue Reglement im Jahr 2022 gesteckt wurden, nachdem die Autos von 2020 größtenteils auf 2021 übertragen wurden sowie die Auswirkungen der Inflation.

Die Gewinne nach Steuern beliefen sich auf 110,3 Millionen, ein Anstieg um 25,64 Millionen gegenüber 2021. Allerdings gab es im Jahr 2022 einen einmaligen Steuerfall, der eine große Delle in die Zahl schlug. Auf operativer Ebene fiel der Gewinn sogar noch höher aus, nämlich von 88,2 Millionen auf 139,34 Millionen, was vielleicht ein besserer Indikator für die Leistung des Unternehmens ist.

Der letztgenannte Anstieg spiegelt größtenteils das zusätzliche Personal in den Bereichen Personal und Finanzen wider, das für die Einhaltung der Kostendeckelung benötigt wird, sowie zusätzliches Marketingpersonal, das mit der Betreuung von Sponsoren befasst ist, da das Team bei Rennen mehr Bewirtungen durchführt.

Interessanterweise sind die Personalkosten trotz des Anstiegs insgesamt von 133,7 Millionen Dollar auf 115,06 Millionen gesunken, was im Wesentlichen darauf zurückzuführen ist, dass das Team 2022 mit nur einem Rennsieg auf den dritten Platz in der Konstrukteurswertung zurückfiel und die Mitarbeiter daher nicht die Erfolgsprämien erhielten, die sie 2021 verdient hatten.

Ineos zahlt über 50 Millionen Dollar an Sponsoring

In der Saison 2022 erwarb das Team schließlich das Eigentum an dem Standort in Brackley, den es seit seiner Gründung als British American Racing im Jahr 1999 innehatte, was sich in einem Anstieg der Sachanlagen um 36,8 Millionen Dollar niederschlägt.

Wolff merkt an, dass die Übernahme "ein sichereres, robusteres und unabhängigeres Geschäftsmodell für die Zukunft bietet und erhebliche Investitionen in hochmoderne, CO2-neutrale Einrichtungen ermöglicht, während der Campus ausgebaut wird".

Ein interessantes Detail, das aus dem Jahresabschluss hervorgeht, ist, dass das jährliche Sponsoring von Ineos im Jahr 2022 einen Wert von 51,52 Millionen Dollar hatte. Diese Zahl musste veröffentlicht werden, weil das Unternehmen als Anteilseigner des Teams eine verbundene Partei ist.

Darüber hinaus zahlte das von Ineos unterstützte America's-Cup-Projekt Athena Racing 15,7 Millionen Dollar für die von Applied Sciences durchgeführte Forschungs- und Entwicklungsarbeit.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.