Flavio Briatore: Die Fahrer sind bei Alpine mein geringstes Problem!

Schon bald soll eine Entscheidung über das zweite Cockpit von Alpine für die Formel-1-Saison 2027 fallen, doch laut Flavio Briatore ist die Frage nach den Fahrern sein geringstes Problem: "Am Ende müssen wir zuerst das Auto in den Griff bekommen. Am Ende brauchen wir die Performance des Autos", betont der Italiener im Podcast Beyond the Grid.

Alpine gehört bislang zu den positiven Überraschungen der aktuellen Formel-1-Saison. Das abgeschlagene Schlusslicht des Vorjahres hat 2026 seine Form wiedergefunden und rangiert als Fünfter derzeit als erster Verfolger der Topteams. Zufrieden stimmt das Briatore aber lange nicht.

"Wir sind besser, aber ich bin nicht zufrieden mit dem Zustand, in dem wir uns im Moment befinden", betont er. "Denn wir hätten mit dem, was wir haben, viel besser abschneiden müssen."

Briatore ist bewusst, dass Mercedes und McLaren den gleichen Motor haben wie Alpine und deutlich bessere Ergebnisse liefern - im Falle von McLaren ebenfalls als Kundenteam. "Wir liegen sechs, sieben Zehntel zurück. Wir verbessern uns also, aber wir verbessern uns nicht so, wie ich das will", sagt er. "Das ist das Problem, das wir im Moment haben."

Erst das Auto, dann die Fahrer

Daher steht für ihn auch die Fahrerfrage hinten an: "Sicher macht der Fahrer einen Unterschied. Wenn du jemanden wie vielleicht Max [Verstappen] hast, bringt dir das zwei Zehntel, drei Zehntel. Wenn du aber sieben, acht Zehntel zurückliegst, gibt es keinen Fahrer, der diesen Unterschied wettmacht", so Briatore.

"Also lasst uns am Auto arbeiten, lasst uns an den Boxenstopps arbeiten, lasst uns daran arbeiten, eine viel, viel bessere Aerodynamik für unser Auto zu entwickeln. Und danach sprechen wir über die Fahrer."

"Der Fahrer ist für mich der letzte Teil, das allerletzte Puzzleteil. Wenn man finanziellen Aufwand betreiben muss, dann muss man den Aufwand dort betreiben, wo man die Möglichkeit hat zu gewinnen", sagt er.

Aber irgendwen wird Briatore 2027 in das Auto setzen müssen. Über Pierre Gasly stehen dabei keine Fragezeichen: Der Franzose ist noch bis 2028 an Alpine gebunden, zudem ist Briatore sehr zufrieden mit den Leistungen seines Schützlings. "Ich glaube, Pierre gehört zu den sechs besten Fahrern", lobt der "Executive Advisor" des Teams.

"Pierre ist, wenn man so will, ein sehr unterschätzter Fahrer. Und wenn man die Spitzengruppe nimmt - fragt mich nicht nach Namen, denn das werde ich euch nie sagen -, aber in dieser Spitzengruppe gehört Pierre für mich zu den Top 6."

Deutliche Steigerung von Colapinto

Und Colapinto? "Bei Colapinto müssen wir mal sehen", bleibt Briatore vage, lobt aber die Verbesserungen des Argentiniers seit seinem Comeback vor rund einem Jahr. Damals hatte er die Auftritte seines Fahrers sogar offen kritisiert, wie in der aktuellen Staffel Drive to Survive ("Du bist das Problem") zu hören war.

Mittlerweile ist er aber deutlich näher an Gasly dran und kann den Franzosen auch regelmäßig schlagen: Nimmt man die Sprint-Qualifyings dazu, hatte Colapinto in fünf der letzten Qualifikationen die Oberhand über seinen Teamkollegen.

"Franco integriert sich viel besser in das Team. Er verbessert sich mental enorm, technisch und auch in der Beziehung zum Team", betont Briatore und verweist auf eine Entscheidung bei Renault Anfang des Jahrtausends. "Als ich Fernando [Alonso] geholt habe, habe ich ihn für ein Jahr zu Minardi geschickt, um zu lernen."

"Und danach habe ich Fernando als Ersatz für Jenson Button ausgewählt. Und ihr Leute seid durchgedreht. Die gesamte britische Presse ist durchgedreht. Er entlässt den Weltmeister, um diesen Spanier zu holen, und bla, bla, bla. Ich sage euch immer: Nur die Zukunft wird mir zeigen, ob ich recht hatte oder nicht. Ich hatte recht."

Entscheidung bis zur Sommerpause

Ob er das irgendwann auch für Colapinto sagen kann, wird sich zeigen. "Er hat Talent. Punkt, aus. Er hat Talent", betont Briatore. "Ich weiß nicht, auf welchem Talentniveau wir letztendlich mit ihm ankommen werden. Aber ich bin mir sicher, dass er Talent hat. Das ist zu 100 Prozent sicher."

Er verweist auch auf Kimi Antonelli, dessen Talent im Vorjahr ebenfalls noch nicht ganz zum Vorschein kam, der aber jetzt die Formel 1 im Sturm erobert hat und die WM deutlich anführt. "In diesem Jahr hat er sein Talent voll ausgespielt. Und Franco zeigt sein Talent noch nicht komplett, weil er sich noch auf diesem Weg befindet."

Ob er 2027 auch weiter die Chance bekommen wird, den Weg zu gehen, ist noch offen. Doch Briatore sagt, dass er durchaus mit ihm weitermachen möchte, "wenn Franco weiterhin so Leistung bringt wie jetzt und das Verhältnis zwischen Franco und Pierre so bleibt wie im Moment".

"Es ist genau wie damals mit Alonso, mit Fisichella, mit Trulli - eine super Beziehung. Warum also nicht?"

"Ich bevorzuge es. Ich kenne Franco mittlerweile sehr gut, wir kennen Pierre sehr gut. Wir sind gerade in der Phase, in der wir die Technik und das Team aufbauen. Konstanz? Vielleicht. Wir haben noch jede Menge Rennen vor uns, allein bis Ende August. Und vor der Sommerpause werden wir entscheiden."