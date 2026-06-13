Flavio Briatore: Gucci soll Alpine auf ein neues Niveau heben

Alpine hat mit Gucci einen prominenten neuen Partner gewonnen. Für Flavio Briatore ist die Vereinbarung weit mehr als ein gewöhnlicher Sponsorenvertrag. Der Italiener zieht dabei sogar Vergleiche zur erfolgreichen Benetton-Ära, mit der er, gemeinsam mit Michael Schuhmacher, in den 1990er Jahren große Erfolge in der Formel 1 feierte.

Auf die Frage, ob sich die Zusammenarbeit mit Gucci wie eine Art "Benetton 2.0" anfühle, erklärt Briatore: "Damals war Benetton keine Luxusmarke. Es war eine einfache Marke, und wir haben mit der Marke Benetton ein Siegerteam aufgebaut. Gucci ist einer der größten Deals, die ich in meiner gesamten Zeit in der Formel 1 abgeschlossen habe."

Briatore verweist außerdem darauf, dass er in der Vergangenheit bereits zahlreiche bedeutende Partnerschaften auf den Weg gebracht hat: "Wir hatten Mild Seven, wir hatten Telefónica, wir hatten ING und viele andere Partnerschaften. Aber diese Vereinbarung war wirklich schwierig umzusetzen, weil zu viele Parteien beteiligt waren", berichtet er.

Briatore sieht Aufwertung für Team und Formel 1

Zugleich betont der Italiener, dass die Zusammenarbeit nicht nur finanzielle Vorteile mit sich bringen soll. "Ich bin sehr glücklich, weil Gucci auch das Team aufwertet. Es ist Gucci Alpine", sagt Briatore.

Besonders beeindruckt zeigt er sich von der Resonanz nach der Bekanntgabe der Partnerschaft. "Die Leute bei Gucci sind unglaublich. Als wir die Vereinbarung bekannt gegeben haben, gab es innerhalb von drei Tagen eine Milliarde Besucher im Internet", erklärt Briatore.

Darüber hinaus sieht er in dem Einstieg der Luxusmarke einen positiven Impuls für die gesamte Formel 1. "Wir hatten bereits zwei große Luxusmarken in der Formel 1. Louis Vuitton ist auf der einen Seite präsent und unterstützt die FOM (Formula One Management). Aber Louis Vuitton ist eher wie ein Zuschauer am Spielfeldrand. Gucci dagegen steht mitten in der Arena. Gucci ist auf dem Auto und Titelsponsor des Teams", so Briatore.

Dank an BWT trotz neuer Partnerschaft

Gasly mit dem auffälligen Schriftzug des aktuellen Titelsponsors BWT Foto: LAT Images

Gleichzeitig bedankt er sich beim bisherigen namensgebenden Hauptsponsor BWT für die langjährige Zusammenarbeit. "Wir haben eine unglaubliche Beziehung zu Andreas (Weißenbacher) und zur gesamten BWT-Gruppe", betont der Italiener.

Aus seiner Sicht sei die neue Partnerschaft dennoch der richtige Schritt, um die Entwicklung des Teams weiter voranzutreiben. Für das Wachstum der Marke Alpine und die finanzielle Zukunft des Rennstalls sei die Vereinbarung mit Gucci die ideale Lösung gewesen. Briatore bezeichnet den Abschluss deshalb als einen der bedeutendsten Erfolge seiner bisherigen Karriere in der Formel 1.