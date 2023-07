Flexibel: FIA auf Verschiebungen im Spa-Zeitplan vorbereitet

Die FIA ist bereit, flexibel zu sein, da Regen den Zeitplan für den Grand Prix von Belgien in den nächsten drei Tagen durcheinanderzubringen droht. Der Ausfall von Trainingssitzungen wegen schlechten Wetters ist in Spa zwar ein normales Risiko, doch die Tatsache, dass es sich in diesem Jahr um ein Sprint-Wochenende handelt, macht die Sache komplizierter als sonst, da zwei Qualifyings und zwei Rennen untergebracht werden müssen.

Mögliche Szenarien wurden beim regulären Treffen der Teamchefs am Freitagmorgen diskutiert. Im Wesentlichen hat man sich darauf geeinigt, dass das normale Qualifying vor dem Grand Prix am Sonntag Priorität hat.

Obwohl das erste Freie Training am Freitag theoretisch für die Startaufstellung des Grand Prix zählen könnte, wenn das Qualifying am späten Nachmittag verregnet sein sollte, könnte ein alternatives Szenario darin bestehen, dass der Samstags-Slot, der derzeit für das Shootout vor dem Sprint vorgesehen ist, zum Qualifying für das Hauptrennen wird, vorausgesetzt, die Bedingungen lassen es zu, dass es stattfindet.

Diese Startaufstellung könnte auch für den Sprint gelten, selbst wenn dieser nicht nach den üblichen Shootout-Regeln in Bezug auf die Reifenverwendung und die Länge der Session gefahren wird.

Wenn der Sprint oder das Hauptrennen nicht über die volle Distanz ausgetragen werden, könnte an diesem Wochenende erstmals die neue Punkteregelung zur Anwendung kommen, die nach dem umstrittenen Grand Prix von Belgien 2021 vereinbart wurde, als die Hälfte der Punkte vergeben wurde, obwohl das Feld hinter dem Safety-Car fuhr und keine Rennrunden absolviert wurden.

Nach der neuen Regelung müssen sowohl beim Sprint als auch beim Grand Prix mindestens zwei Rennrunden ohne Safety-Car- oder VSC-Einsatz absolviert werden, um Punkte zu erhalten.

Es gibt jedoch vier mögliche Szenarien für den Grand Prix über 44 Runden. Wenn der Führende weniger als zwei Runden absolviert hat, werden keine Punkte vergeben. Wenn das Rennen zwischen zwei Runden und 25 Prozent der Renndistanz komplettiert wurde, erhalten nur die ersten Fünf Punkte, und zwar auf der Basis 6-4-3-2-1.

Wird das Ergebnis zwischen 25 Prozent und 50 Prozent der Distanz ausgerufen, erhalten die ersten neun Punkte, mit der Aufteilung 13-10-8-6-5-4-3-2-1. Und wird das Ergebnis zwischen 50 Prozent und 75 Prozent der Distanz offiziell gemacht, erhalten die ersten Zehn Punkte auf der Basis 19-14-12-10-8-6-4-3-2-1.

Bei einer Distanz von mehr als 75 Prozent wird die volle Punktzahl vergeben. Wie bereits erwähnt, müssen in jedem Fall zwei fliegende Runden ohne Safety-Car absolviert werden, um Punkte zu erhalten.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.