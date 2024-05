Ford: F1-Engagement mit Red Bull bleibt nach Newey-Abgang "unverändert"

Ab der Saison 2026 wird Red Bull in Zusammenarbeit mit Ford seine eigenen Formel-1-Motoren bauen. Daran soll sich trotz des Weggangs von Adrian Newey nichts ändern. Mark Rushbrook, Direktor von Ford Performance Motorsports, betont, dass die Trennung keinen Einfluss auf das Engagement bei Red Bull habe.

"Wir haben großen Respekt vor Adrian Neweys Karriere und all den Dingen, die er für viele verschiedene Teams in der Formel 1 getan hat, insbesondere in den vergangenen 19 Jahren bei Red Bull", sagt Rushbrook gegenüber Motorsport.com.

"Wir haben nur Bewunderung und Respekt für ihn und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft. Unser Fokus liegt aber weiterhin voll und ganz auf dem Power-Unit-Programm für 2026. Daran hat sich auch nach dieser Nachricht nichts geändert, und wir arbeiten weiter mit Hochdruck daran."

Rushbrook: "Jedes Team hat einen Nachfolgeplan"

Red Bull würdigt Newey für seinen großen Beitrag zum Erfolg des Teams, weist aber auch darauf hin, dass es unter der Leitung von Technikdirektor Pierre Wache einen soliden Nachfolgeplan gibt, um bis zur Änderung des Reglements im Jahr 2026 wettbewerbsfähig zu bleiben.

Rushbrook betont, dass es sowohl für Red Bull als auch für Ford normal sei, Nachfolgepläne zu haben, aber die Tatsache, dass Neweys Vertrag mit Red Bull 2025 ausläuft, bedeutet auch, dass seine Anwesenheit ab 2026 nie garantiert war.

"Kontinuität war eines der ersten Themen, die ich mit [Teamchef] Christian Horner besprochen habe", verrät Rushbrook. "Meine Frage an ihn war also: 'Wie wird Red Bull 2026 mit einem komplett neuen Reglement weiterhin erfolgreich sein?'"

"Wie jedes gute Unternehmen oder jeder gute Rennstall hat man immer einen Nachfolgeplan und man bildet immer Leute innerhalb der Organisation aus und entwickelt sie weiter", weiß der Motorsportchef von Ford. "Das ist in diesem Fall nicht anders. Ich will nicht respektlos gegenüber Adrian sein, denn er ist fantastisch, aber jedes Team hat einen Nachfolgeplan."

Red Bull weiterhin "das beste Team" für Ford

Rushbrook ergänzt, dass Red Bull trotz der jüngsten Unruhen hinter den Kulissen, die durch einen internen Machtkampf zwischen verschiedenen Fraktionen verursacht wurden, nach wie vor "der bestmögliche Partner" in der Formel 1 sei.

"Um etwas Großes im Motorsport zu erreichen, müssen wir als Ford die besten Teams als Partner finden. Wir glauben, dass wir das beste Team in der Formel 1 gefunden haben", sagt Rushbrook. "Es geht um die Zusammenarbeit, um das Verständnis der Situation und um die Bereitschaft, das Nötige zu tun, um erfolgreich zu sein. Das geht mit beiden Parteien weiter."

