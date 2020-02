Wann und wo wird gefahren? Wer sitzt im Auto? Wie kann man zuschauen? Wir liefern die wichtigsten Fragen und Antworten zum Formel-1-Test auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya.

Wann und wo wird gefahren?

Wie auch in den Vorjahren finden die beiden Wintertests in Barcelona statt. Allerdings sind es 2020 nur noch insgesamt sechs statt wie zuvor acht Testtage. Eine Reaktion auf den in diesem Jahr mit 22 Rennen größten Formel-1-Kalender aller Zeiten. Gefahren wird vom 19. bis zum 21. und vom 26. bis zum 28. Februar. Gestartet wird jeweils um 9:00 Uhr morgens, offizielles Testende ist um 18:00 Uhr.

Kann ich als Zuschauer an der Strecke dabei sein?

Ja. Auch in diesem Jahr ist es wieder möglich, die Tests in Barcelona direkt an der Strecke zu verfolgen. Die günstigsten Karten kosten 25 Euro pro Tag (13 Euro für Kinder). Kinder unter 6 Jahren haben kostenlosen Zutritt.

Werden die Tests live auf F1TV übertragen?

Ja. Liberty Media baut das Angebot aus und wird alle sechs Testtage auf ihrer Videoplattform live übertragen. Von 9 Uhr bis 13 Uhr und von 14 Uhr bis 18 Uhr wird ein TV-Bild zu sehen sein. Sky UK und Sky Italia zeigen die Testfahrten ebenso live. Zusätzlich ist jeden Tag ein "Tech Talk" über die neusten Entwicklungen und ein "Paddock Pass" jeweils am Ende der zwei Wochen mit Moderator Will Buxton geplant.

Gleichzeitig können die Tests auch mit unserem Live-Ticker verfolgt werden. Jeden Tag werden wir ausführlich auch bis nach Testende berichten.

Warum fährt jedes Team nur mit einem Auto?

Das ist per Reglement so festgeschrieben. Selbst wenn die Teams zu diesem Zeitpunkt bereits zwei komplett fertige Autos haben, was in der Regel ohnehin nicht der Fall ist, dürfen sie bei offiziellen Tests pro Tag lediglich einen Boliden einsetzen. Ausgenommen sind spezielle Reifentests für Pirelli.

Ist die Zahl der Ersatzteile begrenzt? Und wie verhält es sich mit den Motoren?

Das ist per Reglement so festgeschrieben. Wie bei privaten PKWs dürfen auch die Teams bei den Testfahrten beliebig viele Ersatzteile verwenden. Zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison sind in der Regel noch gar nicht so viele Teile für das neue Auto produziert, bei den ungetesteten Prototypen können zudem schnell Defekte auftreten. Beim Motorenkontingent wird erst ab dem ersten Trainingsfreitag in Australien gezählt.

Sind die gefahrenen Zeiten repräsentativ?

In der Regel nicht, weil es zu viele unbekannte Faktoren gibt. Zum Beispiel wissen nur die einzelnen Teams selbst, wie viel Sprit sie auf einer schnellen Runde im Auto hatten und wie stark der Motor aufgedreht war. Zwar ist es durchaus möglich, die Zeiten grob einzuordnen. Eine zuverlässige Aussage über die Reihenfolge 2020 werden aber erst die ersten Saisonrennen liefern.

Wer fährt an welchem Tag?

Mittwoch, 26. Februar:

Mercedes: Vormittag Lewis Hamilton, Nachmittag Valtteri Bottas

Ferrari: Vormittag Sebastian Vettel, Nachmittag Charles Leclerc

Red Bull: Vormittag Alexander Albon, Nachmittag Max Verstappen

McLaren: Vormittag Carlos Sainz, Nachmittag Lando Norris

Renault: Vormittag Daniel Ricciardo, Nachmittag Esteban Ocon

AlphaTauri: Vormittag Pierre Gasly, Nachmittag Daniil Kjwat

Racing Point: Vormittag Lance Stroll, Nachmittag Sergio Perez

Alfa Romeo: Vormittag Robert Kubica, Nachmittag Kimi Raikkönen

Haas: Romain Grosjean

Williams: Vormittag Nicholas Latifi/Nachmittag George Russell

Donnerstag, 27. Februar:

Mercedes: Vormittag Lewis Hamilton, Nachmittag Valtteri Bottas

Ferrari: Sebastian Vettel

Red Bull: Vormittag Max Verstappen, Nachmittag Alexander Albon

McLaren: Lando Norris

Renault: Vormittag Esteban Ocon, Nachmittag Daniel Ricciardo

AlphaTauri: Pierre Gasly

Racing Point: Lance Stroll

Alfa Romeo: Antonio Giovinazzi

Haas: Kevin Magnussen

Williams: Nicholas Latifi

Freitag, 28. Februar:

Mercedes: Vormittag Lewis Hamilton, Nachmittag Valtteri Bottas

Ferrari: Charles Leclerc

Red Bull: Vormittag Alexander Albon, Nachmittag Max Verstappen

McLaren: Carlos Sainz

Renault: Vormittag Daniel Ricciardo, Nachmittag Esteban Ocon

AlphaTauri: Daniil Kjwat

Racing Point: Sergio Perez

Alfa Romeo: Kimi Raikkönen

Haas: Vormittag Romain Grosjean, Nachmittag Kevin Magnussen

Williams: George Russell

