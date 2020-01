Formel 1 2020: Hanoi zeigt erste Bilder vom neuen Boxengebäude

In 81 Tagen findet in Hanoi der erste Grand Prix von Vietnam statt. Die neue Rennstrecke befindet sich aktuell noch in der Bauphase, bis Ende Januar soll diese abgeschlossen werden. Schon jetzt hat der Veranstalter, die Vietnam Grand Prix Corporation (VGPC), erste Bilder vom Boxengebäude des Hanoi Street Circuit veröffentlicht.

Das neue Areal ist bereits fertiggestellt, 300 Meter lang ist das Boxengebäude. Das Design des Gebäudes wurde von zwei berühmten vietnamesischen Monumenten inspiriert: der Zitadelle Thang Long, die Jahrhunderte als politisches Machtzentrum diente und 2010 ins UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen wurde, und dem Literaturtempel (auch bekannt unter dem Namen Khue Van Cac), dem Wahrzeichen von Hanoi.

Das Boxengebäude ist dreistöckig angelegt und wird die Teams in den Boxen, sowie den FIA-Kontrollraum und den Paddock Club beherbergen. Die Fertigstellung der Infrastruktur sei ein "wichtiger Moment in der Entwicklung des Hanoi Circuit", erklärt VGPC-Geschäftsführer Le Ngoc Chi.

Die 5,607 Kilometer lange und 23 Kurven umfassende Rennstrecke selbst wurde noch im Dezember im Layout ein wenig verändert und steht ebenso kurz vor der Fertigstellung, erklärt der Veranstalter. Bis Ende Januar soll auch der Kurs komplettiert sein.

Die ersten Tribünen werden ebenso bereits aufgestellt, damit die prognostizierten Fanmassen - 300.000 Zuschauer werden vor Ort erwartet - Platz finden. Die neun Tribünen werden allesamt Namen von berühmten Orten Vietnams erhalten.

Mit Bildmaterial von Vietnam Grand Prix Corporation.

Videos zum Thema