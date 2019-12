Formel 1 2020: Höchstes Mercedes-Antrittsgeld aller Zeiten

Mercedes muss für die Formel-1-Saison 2020 knapp 5,5 Millionen US-Dollar Antrittsgeld zahlen. Das ist eine Konsequenz der 739 WM-Punkte, die die Silberpfeile 2019 holten. Hintergrund: Alle Teams müssen ein fixes Antrittsgeld in Höhe von 556.509 US-Dollar zahlen. Dazu kommen 5.563 Dollar für jeden WM-Punkt des Vorjahres und für den Weltmeister sogar 6.677 Dollar pro Zähler.

Für Mercedes macht das unterm Strich 5.490.812 US-Dollar - und damit mehr als je zuvor in der Geschichte der Silberpfeile. Zwar holte man in der abgelaufenen Saison weniger WM-Punkte als in der Rekordsaison 2016, doch seitdem ist der Preis pro Zähler gestiegen. 2019 war man mit rund 4,8 Millionen Dollar noch unter der Fünf-Millionen-Marke geblieben.

Zum Vergleich: Ferrari muss 2020 "nur" 3.360.261 Dollar zahlen - also mehr als zwei Millionen weniger als Mercedes. Am günstigsten kommt Schlusslicht Williams davon. Weil die Truppe aus Grove 2019 lediglich einen WM-Punkt holte, zahlt man 2020 lediglich den Fixpreis plus 5.563 Dollar. Das macht 562.072 Dollar und somit fast fünf Millionen weniger als Weltmeister Mercedes.

Die Formel-1-Antrittsgelder 2020:

Team Punkte Antrittsgeld durch Punkte Antrittsgeld insgesamt Mercedes 739 4.934.303 $ 5.490.812 $ Ferrari 504 2.803.752 $ 3.360.261 $ Red Bull 417 2.319.771 $ 2.876.280 $ McLaren 145 806.635 $ 1.363.144 $ Renault 91 506.233 $ 1.062.742 $ Toro Rosso 85 472.855 $ 1.029.364 $ Racing Point 73 406.099 $ 962.608 $ Alfa Romeo 57 317.091 $ 873.600 $ Haas 28 155.764 $ 712.273 $ Williams 1 5.563 $ 562.072 $

Die Mercedes Antrittsgelder (2015-2020):

Saison Punkte im Vorjahr Antrittsgeld durch Punkte Preis pro Punkt 2015 701 4.341.994 $ 6.194 $ 2016 703 4.354.382 $ 6.194 $ 2017 765 4.738.410 $ 6.194 $ 2018 668 4.137.592 $ 6.194 $ 2019 655 4.292.215 $ 6.553 $ 2020 739 4.934.303 $ 6.677 $

