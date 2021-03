Formel 1 2021: Der neue Ferrari SF21 in Bildern

... bei seinem Neuwagen gleich zahlreiche Änderungen umgesetzt. Am auffälligsten sind die Farben: vorne Ferrari-Rot, hinten Ferrari-Burgund. Letzteres ist die "Jubiläumsfarbe" aus Mugello 2020, und das Ferrari-Burgund beim Formel-1-Debüt 1950.

In diesem Bild ist der Farbverlauf noch einmal schön zu sehen. Passend dazu hat Ferrari die Startnummern ebenfalls in einem Retro-Design aufs Auto geklebt.

Außerdem fällt auf: Das Sponsorenlogo von Mission Winnow ist jetzt in knalligem Grün gehalten. Bisher hatte Ferrari den Schriftzug auf der Motorhaube in Schwarz getragen.

Ferrari SF21

5 / 11

Foto: Ferrari

Der neue SF21 wurde technisch an mehreren Stellen umgebaut, so zum Beispiel an der Nase, wo ...