Formel 1 2023: Diese Rennen zeigen ServusTV und ORF in Österreich

Auch in der Formel-1-Saison 2023 teilen sich ServusTV und der ORF in Österreich wieder die Übertragungsrechte. Elf der aktuell 23 geplanten Rennen zeigt ServusTV exklusiv, elf der ORF, das Heimrennen in Spielberg wird als einziges von beiden parallel übertragen.

Den Auftakt macht am 5. März ServusTV mit dem Großen Preis von Bahrain. Das Team besteht erneut aus den bekannten Gesichtern Andrea Schlager,?Christian Klien, Andreas Gröbl, Mathias Lauda, Philipp Eng und Philipp Brändle.

Nico Hülkenberg ist als Experte nicht länger dabei, weil er 2023 für Haas wieder selbst im Cockpit sitzt. Auch im ORF gibt es derweil die bekannten Gesichter: Kommentiert werden die Rennen erneut von Ernst Hausleitner und Alexander Wurz.

Zum Team gehören außerdem Ferdinand Habsburg, Bianca Steiner, Corinna Kamper, Robert Lechner, Maximilian Günther und Thomas Preining. Der ORF überträgt unter anderem das Saisonfinale 2023 am 26. November in Abu Dhabi.

Die komplette Übersicht:

05.03.: Großer Preis von Bahrain (Sachir) - ServusTV

19.03.: Großer Preis von Saudi-Arabien (Dschidda) - ORF

02.04.: Großer Preis von Australien (Melbourne) - ServusTV

30.04.: Großer Preis von Aserbaidschan (Baku) - ORF

07.05.: Großer Preis von Miami - ORF

21.05.: Großer Preis der Emilia-Romagna (Imola) - ServusTV

28.05.: Großer Preis von Monaco (Monte Carlo) - ServusTV

04.06.: Großer Preis von Spanien (Barcelona) - ORF

18.06.: Großer Preis von Kanada (Montreal) - ServusTV

02.07.: Großer Preis von Österreich (Spielberg) ServusTV & ORF

09.07.: Großer Preis von Großbritannien (Silverstone) - ORF

23.07.: Großer Preis von Ungarn (Budapest) - ORF

30.07.: Großer Preis von?Belgien (Spa) - ServusTV

27.08.: Großer Preis von?Niederlande (Zandvoort) - ServusTV

03.09.: Großer Preis der Italien (Monza) - ORF

17.09.: Großer Preis von?Singapur - ServusTV

24.09.: Großer Preis von?Japan (Suzuka) - ORF

08.10.: Großer Preis von?Katar (Losail) - ORF

22.10.: Großer Preis?der USA (Austin) - ServusTV

29.10.: Großer Preis?von Mexiko (Mexiko-Stadt?) - ORF

05.11.: Großer Preis von?Sao Paulo - ServusTV

18.11.: Großer Preis von?Las Vegas?-?ServusTV

26.11.: Großer Preis von Abu Dhabi - ORF

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.