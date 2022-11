Formel 1 2023: Stoffel Vandoorne wird Ersatzfahrer bei Aston Martin

Audio-Player laden

Stoffel Vandoorne wird im nächsten Jahr neben seinen Formel-E-Verpflichtungen für DS Penske als Test- und Reservefahrer für Aston Martin fungieren. Seine Aufgaben in der Formel 1 wird sich der Belgier mit Formel-2-Champion Felipe Drugovich teilen, der kürzlich als Testfahrer verpflichtet wurde.

Mit seinem Wechsel zu Aston Martin wird Vandoorne auch die Zusammenarbeit mit Fernando Alonso wieder aufnehmen, nachdem die beiden von 2016 bis 2018 Teamkollegen bei McLaren waren. Vandoorne wechselte danach in die Formel E und sicherte sich in der Saison 2021/22 den Gesamtsieg.

Über seine neue Rolle bei Aston Martin sagt der 30-Jährige, der zuletzt Reservist bei Mercedes war: "Es ist unglaublich aufregend, eine Rolle als Reservefahrer in der Formel 1 zu übernehmen - und ich freue mich, dass ich das bei Aston Martin mache."

Vandoorne freut sich auf Alonso und Stroll

"Ich habe mit großem Interesse verfolgt, wie sich das Team entwickelt und weiterentwickelt hat, und weiß, wie unglaublich entschlossen es ist, überall Fortschritte zu machen."

"Mit Fernando, den ich bereits aus meiner Formel-1-Karriere kenne, und Lance (Stroll; Anm. d. R.) zusammenzuarbeiten, um ihnen bei der Entwicklung und Verbesserung des nächstjährigen Autos zu helfen, wird eine großartige Aufgabe sein, und ich freue mich wirklich auf die Herausforderung", blickt er voraus.

Neben den Testmöglichkeiten für Aston Martin wird Vandoorne auch an einem intensiven Simulator- und Entwicklungsprogramm in der Teambasis in Silverstone teilnehmen. Teamchef Mike Krack vertraut darauf, dass der Belgier dazu beizutragen kann, das Team an die Spitze der Startaufstellung zu bringen.

Krack: Mit Vandoorne "zusätzliche Tiefe"

"Stoffel hat alle Fähigkeiten, die wir für diese neue und erweiterte Rolle im Team brauchen: Er ist schnell, analytisch, fleißig und ein fantastischer Teamplayer. Er wird perfekt in unsere wachsende Organisation passen und mit unserem anderen Testfahrer, Felipe Drugovich, zusammenarbeiten", sagt Krack.

"Das gesamte Team ist für nächstes Jahr hoch motiviert, und Stoffel Verpflichtung neben Fernando, Lance und Felipe, gibt unserem fantastischen Fahreraufgebot zusätzliche Tiefe."

"Dies wird eine bedeutende Rolle für Stoffel sein, und wir werden darauf vertrauen, dass er sowohl mit unseren Renn- als auch mit unseren Simulations- und Ingenieurteams hart arbeitet, um unsere Leistung für 2023 und darüber hinaus zu verbessern."

Die Entscheidung von Vandoorne, sich von Mercedes zu verabschieden, kommt kurz nach dem Wechsel von Nyck de Vries zu AlphaTauri. Mercedes braucht also Ersatz. Daniel Ricciardo wurde stark mit der Rolle in Verbindung gebracht, doch beide Parteien betonten zuletzt, dass noch nichts entschieden sei.

