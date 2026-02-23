Formel 1 2026 bei RTL im Free-TV? So ist der aktuelle Stand mit Sky

In weniger als zwei Wochen startet mit dem Großen Preis von Australien in Melbourne (hier der komplette Rennkalender) die Formel-1-Saison 2026. Während Pay-TV-Sender Sky weiterhin alle Rennen hinter der Bezahlschranke zeigt, hüllt sich RTL über die neue Saison (Diese Sender zeigen die Formel 1) bislang in Schweigen.

Im Rahmen einer Content-Partnerschaft mit Sky hatte der Kölner Sender im Vorjahr insgesamt sieben Rennen im Free-TV übertragen. An weiteren Rennwochenenden waren zumindest das Qualifying oder der Sprint im Livestream auf RTL+ zu sehen.

Wie es 2026 weitergeht, ist jedoch offen. "Leider haben wir auch noch keine weiteren Informationen zur Formel 1 bei RTL", erklärt ein RTL-Sprecher auf Nachfrage von Motorsport-Total.com, stellt aber in Aussicht, dass man "zeitnah Klarheit" erwarte.

Sky-Kauf durch RTL noch nicht durch

Nach Informationen von Motorsport-Total.com ist RTL daran interessiert, in dieser Saison erneut sieben Rennen im Free-TV zu zeigen. Nun liegt es offenbar an Sky, einer Fortsetzung der Zusammenarbeit zuzustimmen und die Sublizenzrechte für 2026 an RTL zu vergeben.

Bis dahin müssen sich die Formel-1-Fans in Deutschland noch gedulden. Dabei sollte die Kooperation zwischen RTL und Sky in Zukunft deutlich unkomplizierter werden: Am 27. Juni 2025 gab RTL Deutschland in einer Pressemitteilung bekannt, Sky Deutschland für 150 Millionen Euro übernehmen zu wollen.

Der Deal ist allerdings noch immer nicht in trockenen Tüchern, weil die erforderliche Freigabe durch die europäischen Kartellbehörden, konkret die Europäische Kommission, noch aussteht. Die RTL Group rechnet mit einer Zustimmung im ersten Halbjahr 2026.

Nur ausgewählte Rennen bei RTL im Free-TV

Bis zu einer Entscheidung agieren RTL und Sky weiterhin unabhängig voneinander, was offenbar auch Auswirkungen auf die Formel 1 hat. Denn bislang gibt es keine Einigung darüber, ob die Königsklasse in dieser Saison erneut im Free-TV zu sehen sein wird.

RTL hatte alle Formel-1-Rennen bis einschließlich 2020 übertragen, ehe man die Rechte aus Kostengründen abgab. In den Jahren 2021 und 2022 wurden im Zuge einer Zusammenarbeit mit Sky jeweils vier Rennen im Free-TV gezeigt. Für die Saison 2023 kam keine Einigung zustande.

Erst zur Saison 2024 kehrte die Königsklasse ins Free-TV-Programm des Kölner Senders zurück. RTL und Sky verständigten sich auf einen Zweijahresvertrag, der sieben Rennen pro Saison ins Free-TV brachte. Es ist durchaus wahrscheinlich, aber keineswegs sicher, dass dieses Modell in der neuen Formel-1-Ära fortgeführt wird.