Formel 1 2027: Welche Rennen raus sind und welche neu dazukommen

Wie sieht der Formel-1-Rennkalender für die Saison 2027 aus? Eine definitive Antwort auf diese Frage gibt es noch nicht. Aber: Dieser Artikel schildert alle bisher bekannten Informationen zur Formel 1 2027.

Die vielleicht wichtigste Frage gleich vorneweg: Wie viele Grands Prix wird es 2027 geben? Vermutlich nicht mehr als 24 - wie schon seit 2024. Denn Formel-1-Chef Stefano Domenicali hält das für "die richtige Anzahl".

Er sagte 2023: "Es ist die Anzahl, die vom Markt gefordert wird. Ich würde sagen, es ist die richtige Balance für die komplexe Logistik und die beteiligten Personen. Und ich würde auch sagen, es ist die Anzahl, die wir für lange Zeit stabil halten sollten." Ob es für 2027 dabei bleibt, ist aber noch unklar.

Von den 24 Formel-1-Strecken der Saison 2026 verfügt nur einer nicht über einen Anschlussvertrag für 2027: Bereits besiegelt ist das Formel-1-Aus von Zandvoort nach dem Grand Prix 2026 - die niederländischen Veranstalter streben keine weitere Vertragsverlängerung mehr an.

Aber: Auch Barcelona fliegt für 2027 aus dem Kalender. Die spanische Rennstrecke wird jedoch 2028 zurückkehren und sich jährlich mit Spa-Francorchamps abwechseln - 2027 ist Belgien an der Reihe.

Das bedeutet im Umkehrschluss: 22 2026er-Strecken sind bestätigt für 2026. Die komplette Liste und die dazugehörigen Vertragslaufzeiten finden Sie weiter unten in dieser Übersicht.

Sind 2027 neue Strecken dabei in der Formel 1?

Ja. Mit Portimao gibt ein ehemaliger Formel-1-Kurs sein Comeback im Kalender. Portimao diente jahrelang als Teststrecke und bekam während der Corona-Pandemie erstmals den Zuschlag für ein Formel-1-Rennen: 2020 und 2021 trug Portimao jeweils den Grand Prix von Portugal aus. Der neue Zweijahresvertrag sieht Portimao bis einschließlich 2028 im Formel-1-Kalender firmieren.

Fliegen 2027 aktuelle Strecken aus dem Kalender?

Ja. Zandvoort ist nach 2026 auf eigenen Wunsch nicht mehr dabei im Formel-1-Kalender. Außerdem rotiert der Große Preis von Barcelona-Katalonien in Barcelona planmäßig raus.

Wo findet 2027 der Formel-1-Auftakt statt?

Das ist noch unklar. Aber per Vertrag steht Australien bis 2035 in fünf Fällen die Saisoneröffnung zu. Das bedeutet nach 2025 und 2026: Es verbleiben weitere drei Gelegenheiten für Melbourne, den ersten Grand Prix des Jahres auszurichten.

Schon bei seinem Formel-1-Debüt 1996 war Melbourne der Standort für den Saisonauftakt - und blieb es bis 2005. Von 2007 bis 2009 und erneut von 2011 bis 2019 markierte der Australien-Grand-Prix das erste Rennwochenende, danach erst wieder 2025 und 2026.

Wo findet 2027 das Formel-1-Finale statt?

Auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. So wurde das bei der jüngsten Vertragsverlängerung besiegelt: Der Kurs in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist bis 2030 als Austragungsort für das Saisonfinale gesetzt.

Die Formel 1 fährt bereits seit 2009 in Abu Dhabi. Seither war der Grand Prix nur 2011 bis 2013 nicht das Finalrennen. Sebastian Vettel (2010), Lewis Hamilton (2014), Nico Rosberg (2016), Max Verstappen (2021) und Lando Norris (2025) sind jeweils in Abu Dhabi Formel-1-Weltmeister geworden. In allen anderen Jahren fiel die Entscheidung bereits vor dem letzten Grand Prix des Jahres.

Wie viele Sprintrennen wird es geben 2027 und wo?

Das ist noch nicht bekannt. Sobald die entsprechenden Informationen vorliegen, ergänzen wir die Termine und Austragungsorte in diesem Abschnitt.

Gibt es 2027 wieder einen Deutschland-Grand-Prix?

Vermutlich nicht. Trotz des Audi-Einstiegs zur Saison 2026 gibt es bislang keine Anzeichen auf ein Formel-1-Comeback auf deutschem Boden. Hockenheimring und Nürburgring kämen zwar grundsätzlich als Austragungsort für Rennen in Frage, hegen seit Jahren aber keine Formel-1-Ambitionen.

Der Grund: Beide Rennstrecken sind auf Fremdgelder angewiesen, um einen Grand Prix finanziell sinnvoll stemmen zu können. Daran hat sich nichts geändert.

Hockenheim war zuletzt 2019 Ausrichter für den Deutschland-Grand-Prix der Formel 1. Der Nürburgring war zuletzt 2020 Gastgeber für den einmalig ausgetragenen Eifel-Grand-Prix.

So wird der Formel-1-Kalender verabschiedet:

Die Renntermine für die Formel-1-Saison im jeweils nächsten Jahr werden zunächst vom Rechteinhaber Liberty Media mit den Rennstrecken verhandelt. In diese Verhandlungen werden in der Regel auch die Teams eingebunden und laufend über Fortschritte informiert. Die Teams haben aber keine Entscheidungsgewalt.

Sobald ein erster Entwurf steht, wird dieser in der Regel vom Rechteinhaber veröffentlicht. In diesem Entwurf befindet sich oft noch das eine oder andere "Sternchen" - zum Beispiel, wenn ein Vertrag mit einer Rennstrecke noch nicht unterschrieben, aber eine Einigung absehbar ist.

Sobald alle Verträge finalisiert sind und auch das letzte "Sternchen" eliminiert ist, übergibt der Rechteinhaber den Kalenderentwurf an den Motorsport-Weltrat der FIA. Erst wenn dessen 26 Mitglieder zugestimmt haben (dabei handelt es sich in der Regel um einen reinen Formalakt), wird der Formel-1-Kalender für die jeweils nächste Saison offiziell von der FIA veröffentlicht.

Der Weltrat tagt normalerweise viermal pro Jahr, unter anderem im Oktober und Dezember. Eine Ratifizierung vorher ist möglich, siehe die Bekanntgabe für 2025 mit einem Vorlauf von fast acht Monaten.

In der Praxis wurde der Formel-1-Kalender zuletzt aber meistens erst nach dem Dezember-Treffen (kurz vor der FIA-Jahresabschlussgala mit der Formel-1-WM-Siegerehrung) offiziell bekanntgegeben und bestätigt. Erst dann stehen wirklich alle Grand-Prix-Termine zu 100 Prozent verbindlich fest.

Formel-1-Austragungsorte 2027 (alphabetisch, nach Ländern):

- Abu Dhabi: Yas Marina Circuit (bis 2030)

- Aserbaidschan, Baku: Baku City Circuit (bis 2030)

- Australien, Melbourne: Albert Park Circuit (bis 2037)

- Bahrain, Sachir: Bahrain International Circuit (bis 2036)

- Belgien, Spa: Circuit de Spa-Francorchamps (bis 2031)

- Brasilien, Sao Paulo: Autodromo Jose Carlos Pace (bis 2030)

- China, Shanghai: Shanghai International Circuit (bis 2030)

- Großbritannien, Silverstone: Silverstone Circuit (bis 2034)

- Italien, Monza: Autodromo Nazionale Monza (bis 2031)

- Japan, Suzuka: Suzuka International Racing Course (bis 2029)

- Kanada, Montreal: Circuit Gilles Villeneuve (bis 2035)

- Katar, Losail: Losail International Circuit (bis 2032)

- Mexiko, Mexiko-Stadt: Autodromo Hermanos Rodriguez (bis 2028)

- Monaco: Circuit de Monaco (bis 2035)

- Österreich, Spielberg: Red-Bull-Ring (bis 2041)

- Portugal, Portimao: Autodromo Internacional do Algarve (bis 2028)

- Saudi-Arabien, Dschidda: Jeddah Street Circuit (bis 2030)

- Singapur: Marina Bay Circuit (bis 2028)

- Spanien, Madrid: Madrid Street Circuit (bis 2035)

- Ungarn, Budapest: Hungaroring (bis 2032)

- USA, Austin: Circuit of The Americas (bis 2034)

- USA, Las Vegas: Las Vegas Street Circuit (bis 2027)

- USA, Miami: Miami International Autodrome (bis 2041)

Aktuelle Formel-1-Austragungsorte ohne Vertrag für 2027:

- Niederlande, Zandvoort: Circuit Park Zandvoort (bis 2026)

- Spanien, Barcelona: Circuit de Barcelona-Catalunya (bis 2032)