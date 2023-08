Absage von Imola sorgt für sinkende Einnahmen im zweiten Quartal

Die Absage des Grand Prix der Emilia-Romagna hat sich negativ auf die finanziellen Zahlen der Formel 1 für das zweite Quartal 2023 ausgewirkt. Allerdings wird erwartet, dass die Gesamtzahlen für die gesamte Saison höher ausfallen als in der vergangenen Saison, da in beiden Jahren 22 Rennen stattfanden und das lukrativere Rennen in Las Vegas den Großen Preis von Frankreich ersetzt.

Der Ausfall des Rennens in Imola aufgrund von Überschwemmungen vor Ort bedeutete jedoch, dass zwischen April und Juni nur sechs statt der ursprünglich geplanten sieben Rennen stattfanden, wie es auch 2022 der Fall war.

Der Grund dafür liegt darin, dass die Einnahmen aus der Vermarktung der Rennen in dem Quartal verbucht werden, in dem das Rennen stattfindet, während die Einnahmen aus den Medienrechten und dem Sponsoring anteilig auf die vier Quartale verteilt werden, je nachdem, wie viele Rennen in diesem Zeitraum stattfinden.

Infolgedessen sanken die Einnahmen der Formel 1 im zweiten Quartal von 744 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 auf 724 Millionen Dollar, wobei die Primäreinnahmen (Renngebühren, Medienrechte und Sponsoring) um zehn Millionen Dollar zurückgingen und weitere zehn Millionen Dollar aus anderen Einnahmequellen verloren gingen.

Auch die Zahlungen an die zehn Teams gingen in diesem Zeitraum von 368 auf 344 Millionen Dollar zurück, während der Gewinn der Formel 1 nach Berücksichtigung dieser und anderer Kosten leicht von 49 auf 52 Millionen Dollar anstieg.

Die Absage von Imola wirkte sich vor allem negativ auf die Einnahmen aus den Medienrechten aus, die von sieben auf sechs der 22 Veranstaltungen zurückgingen. Die Gesamteinnahmen aus der Rennpromotion waren sogar höher, obwohl nur sechs statt sieben Rennen stattfanden, da die Vertragsgebühren für die anderen Veranstaltungen gestiegen waren.

"Die primären Formel-1-Einnahmen gingen im zweiten Quartal zurück, da das Wachstum in den Bereichen Rennpromotion und Sponsoring durch einen Rückgang der Einnahmen aus den Medienrechten ausgeglichen wurde", heißt es dazu von Formel-1-Eigentümer Liberty Media.

"Trotz eines Rennens weniger in der aktuellen Periode stiegen die Einnahmen aus der Rennpromotion aufgrund vertraglich vereinbarter Gebührenerhöhungen, und die Sponsoringeinnahmen stiegen aufgrund der Anerkennung von Einnahmen von neuen Sponsoren und des Wachstums der Einnahmen von bestehenden Sponsoren."

"Die Einnahmen aus Medienrechten sanken aufgrund der Auswirkungen einer geringeren anteiligen Verbuchung von saisonalen Einnahmen, was teilweise durch das anhaltende Wachstum der F1-TV-Abonnementseinnahmen und höhere Gebühren aus neuen und erneuerten vertraglichen Vereinbarungen ausgeglichen wurde."

Liberty Media ergänzt, dass die sonstigen Einnahmen "im zweiten Quartal hauptsächlich aufgrund geringerer Frachteinnahmen, die durch die Abschwächung der Frachtkosteninflation auf die Verrechnungssätze verursacht wurden, und geringerer Hospitality-Einnahmen aufgrund eines Rennens weniger in der laufenden Periode zurückgingen, was teilweise durch höhere Lizenzeinnahmen und höhere Einnahmen im Zusammenhang mit dem Verkauf von F2/F3-Fahrzeugchassis ausgeglichen wurde".

Liberty Media weist auch darauf hin, dass die Gesamtkosten der Formel 1 zum Teil wegen der Ausgaben im Zusammenhang mit dem verlorenen Rennen in Imola gestiegen seien.

Sie merken an, dass "deutlich niedrigere Frachtkosten durch höhere Hospitality-Kosten im Zusammenhang mit der Bewirtung der gestiegenen Besucherzahlen im Paddock Club und der Kosteninflation sowie durch höhere Provisionen und Kosten für die Betreuung von Partnern im Zusammenhang mit dem Wachstum der primären Einnahmeströme der F1 ausgeglichen wurden."

"Die sonstigen Kosten im Zusammenhang mit den Formel-1-Einnahmen in der aktuellen Periode beinhalten auch Hospitality, Reise- und andere Kosten im Zusammenhang mit der Veranstaltung in Imola, die größtenteils vor der späten Absage der Veranstaltung angefallen waren."

"Die Vertriebs-, Verwaltungs- und allgemeinen Kosten sanken im zweiten Quartal aufgrund geringerer Personal- und Rechtskosten sowie günstigerer Wechselkurse, was teilweise durch höhere Marketing-, Immobilien- und IT-Kosten ausgeglichen wurde."

Liberty Media gibt zudem bekannt, dass die Formel 1 zwischen April und Juni sieben Millionen Dollar für Kosten im Zusammenhang mit der Planung des Rennens in Las Vegas ausgegeben hat.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.