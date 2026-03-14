Formel-1-Analyse: Ist Ferrari in China wirklich näher dran an Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli holt sich die Poleposition für den Großen Preis von China, während Ferrari-Star Lewis Hamilton die große Sensation um lediglich 0,351 Sekunden verpasst. "Ja, der Abstand hat sich verringert", glaubt der Brite, der am Sonntag von der dritten Position in das Rennen starten wird.

"Ich bin wirklich froh, hier neben diesen beiden Jungs zu stehen", ergänzt Hamilton. "Sie waren in dieser Saison bisher ziemlich schnell. Aber die Ingenieure haben in dieser kurzen Pause großartige Arbeit mit uns geleistet. Wir sind den beiden ein kleines Stück näher gekommen. Darauf wollen wir aufbauen." (ANZEIGE: Alle Rennen der Formel 1 live auf Sky)

Zur Erinnerung: Beim Großen Preis von Australien vor eine Woche fehlten Charles Leclerc als bester Ferrari-Pilot noch satte 0,809 Sekunden auf die Polezeit von George Russell, der im dritten Teil der China-Qualifikation allerdings mit Problemen kämpfte - und deshalb nicht das Maximum aus seinem W17 herausholen konnte.

"Ich weiß nicht, wie Kimis Runde war", gibt Charles Leclerc zu und betont: "Ich weiß, dass George Probleme hatte, also vielleicht haben sie in einem Qualifying wie diesem nicht alles optimieren können." Tatsächlich war die Runde von Russell nicht perfekt, denn er hatte "keine Batterieleistung" und "nicht die richtige Reifentemperatur".

Daten: Wo gewinnt und verliert Ferrari die Zeit?

Der Rückstand von Ferrari auf Mercedes dürfte in Wahrheit also etwas größer sein als die dreieinhalb Zehntel von Lewis Hamilton. Doch es gibt positive Fortschritte für die Scuderia. Der Datenvergleich zwischen Sprint-Qualifying und Qualifying zeigt, dass sich Ferrari vor allem beim Herausbeschleunigen aus den Kurven deutlich verbessert hat.

Wo Mercedes am Freitag noch deutlich im Vorteil war, hat Ferrari am Samstag offenbar aufgeholt. Das betrifft insbesondere die Abschnitte aus Kurve 6 heraus, nach Kurve 10 sowie beim Herausbeschleunigen auf die lange Gegengerade und die Start-Ziel-Gerade.

Ein Beispiel: Auf dem kurzen Abschnitt zwischen Kurve 6 und 7 verlor Hamilton am Freitag noch 0,163 Sekunden auf den besten Mercedes-Piloten. Am Samstag waren es nur noch 0,052 Sekunden. Zumindest beim Herausbeschleunigen aus den Kurven hat sich Ferrari also sichtbar gesteigert.

Eine Schwäche der Scuderia bleiben allerdings die langen Geraden, denn wie schon am Freitag bricht Ferrari etwa in der Mitte der Geraden deutlich ein. Bis zum Anbremsen auf die Spitzkehre ergibt sich daraus ein Geschwindigkeitsunterschied von 14 km/h zwischen Hamilton und Antonelli - und ein daraus resultierender Zeitverlust von rund zwei Zehnteln.

Heißt: Mehr als die Hälfte seines Rückstands auf die Polezeit verliert Hamilton allein auf der Geraden. Ähnlich sieht es auch bei Leclerc aus, der auf einem vergleichbaren Niveau unterwegs war und mit einem Rückstand von lediglich 0,013 Sekunden auf seinen Teamkollegen von der vierten Position startet.

Leclerc: Neue Autos im Qualifying "sehr seltsam"

"Es kommt sehr selten vor, dass ich sage, ich sei glücklich, wenn ich auf dem vierten Platz bin", sagt Leclerc, der auf dem Shanghai International Circuit bisher nicht zurechtkommt und mit Schwierigkeiten kämpft. "Ich weiß nicht warum. Ich habe alles ausprobiert, verschiedene Set-ups ausprobiert, verschiedene Fahrweisen ausprobiert."

Lewis Hamilton sieht sich dichter an Mercedes dran Foto: LAT Images

"Am Ende des Tages bin ich mit meiner Runde zufrieden", resümiert der Monegasse, der zugibt, dass der vierte Platz "nicht großartig" ist. "Aber ich glaube auch nicht, dass viel mehr drin gewesen wäre. Sagen wir, ich bin so zufrieden, wie man mit einem vierten Platz eben sein kann."

Es habe viel damit zu tun, die neuen Autos zu verstehen, ergänzt der Ferrari-Pilot. "Sie sind im Qualifying sehr seltsam, weil ich das Gefühl habe, dass es in der Vergangenheit eine meiner Stärken war, dass ich in Q3 einfach riesige Risiken eingegangen bin, um noch etwas mehr herauszuholen."

"Und jetzt ist es so: Wenn man das tut, so wie ich es gestern getan habe, bringt man die Motorseite durcheinander und verliert am Ende viel mehr, als man gewinnt", erklärt er. "Deshalb zahlt sich Konstanz mehr aus. Und heute hatte ich das Gefühl, dass ich von Q1 bis Q3 einfach meinen Rhythmus gefunden habe."

Ferrari-Teamchef Vasseur sicher: "Wir verbessern uns"

Man müsse im Qualifying nicht mehr so stark pushen wie früher, lautet die neueste Erkenntnis von Leclerc. "Aber am Ende hat es sich ausgezahlt, weil ich den Jungs vorne einfach näher gekommen bin", resümiert der Monegasse. "Es war leider keine Wahnsinnsrunde, aber so etwas kann man heutzutage wohl nicht mehr erreichen."

Dennoch herrscht bei Ferrari nach dem Qualifying am Samstag insgesamt Zufriedenheit. "Wir verbessern uns", betont Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur im Gespräch mit Sky. "Ich denke, eine unserer Schwächen seit Saisonbeginn war das Qualifying. In Melbourne waren wir acht Zehntel langsamer, gestern sechs, heute drei oder vier."

"Wir sind auf dem richtigen Weg", glaubt der Franzose, der bestätigt: "Auf den Geraden fehlt uns noch die Leistung. Wir müssen Lösungen finden, aber zumindest können wir in den ersten Runden des Rennens mithalten. Mal sehen, ob wir es morgen schaffen, mehr als nur ein paar Runden lang mitzuhalten."

Und die Ferrari-Performance macht Sorgen der Konkurrenz: "Ich glaube, die sind ziemlich nah dran", fürchtet sich Mercedes-Teamchef Toto Wolff. "Also jetzt sind es drei Zehntel oder vier Zehntel, aber in den ersten Runden waren sie richtig stark heute im Sprint und waren auch in Melbourne richtig stark."

"Also da muss man am Anfang schon fighten", glaubt der Österreicher, dass es im Rennen am Sonntag kein Selbstläufer für die Silberpfeile wird. Auch Ralf Schumacher lobt den "super Job" der Scuderia über den Winter, der allen Beteiligen im Team erstmal "den Rücken freihält".

Denn im Vorjahr gab es Diskussionen um die Zukunft von Teamchef Frederic Vasseur. "Aber er hat letztendlich all die Leute gebracht, die jetzt dieses Auto gebaut haben", erinnert Schumacher bei Sky." Das hat eine Zeit gedauert, das hat jetzt funktioniert, das gibt ihm Luft."

Und auch Hamilton macht einen besseren Job als im vergangenen Jahr. "Bei aller Kritik im letzten Jahr, die auch gerechtfertigt war, muss man jetzt sagen: toller Job in der letzten Runde, auch wenn es ein Tausendstel ist, Charles Leclerc zu schlagen", meint der Experte. "Und morgen sind die auch stark, da bin ich mir sicher."