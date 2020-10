Formel 1 auch mit 30 Punkten möglich: FIA vereinfacht Superlizenz-Vorgaben

Formel-1-Neulingen wird der Einstieg in die Königsklasse in Zukunft etwas einfacher gemacht werden. Ab sofort kann die FIA in Ausnahmefällen auch eine Superlizenz ausstellen, wenn ein Fahrer 30 der eigentlich 40 notwendigen Punkte erreicht hat. Damit reagiert der Verband ein weiteres Mal auf die aktuelle Situation rund um das Coronavirus.

Zuletzt wurde bereits bekannt, dass die FIA die gewerteten Saisons von drei auf vier ausweitet. Sollte 2020 in den berücksichtigten Zeitraum fallen, kann ein Fahrer die Ergebnisse aus drei der zurückliegenden vier Saisons einbringen, um auf die vorgeschriebenen 40 Punkte zu kommen. Das soll verhindern, dass Fahrer, deren Meisterschaft 2020 ausgefallen ist, einen Nachteil haben.

Zusätzlich wurde jetzt im Internationalen Sportkodex der FIA festgehalten, dass ein Fahrer schon ab 30 Punkten eine Superlizenz erlangen kann, sollte er in den Augen der FIA "aufgrund von Umständen außerhalb seiner Kontrolle oder aus Gründen von force majeure" nicht in der Lage gewesen sein, sich zu qualifizieren. Welche Gründe das sind, liegt im Ermessen der FIA.

Jeder Superlizenz-Anfrage dieser Art muss vom Motorsport-Weltrat der FIA genehmigt werden.

30 Punkte bekommt ein Fahrer schon durch den vierten Platz in der Formel 2 oder den Gewinn der Formel-3-Meisterschaft.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.