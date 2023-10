Formel-1-Ausstellung kommt 2024 nach Österreich

Die Formel-1-Ausstellung zieht weiter. Nachdem die temporäre Ausstellung in diesem Jahr in der spanischen Hauptstadt Madrid gastierte, wird ihr nächstes Ziel Wien in Österreich sein. Dort soll die innovative Messe am 2. Februar 2024 eröffnen und bis zum nächsten Frühjahr zu bestaunen sein.

"Nach dem Erfolg unserer ersten Formel-1-Ausstellung in Madrid freuen wir uns sehr, Wien als zweiten Austragungsort anzukündigen", sagt Formel-1-CEO Stefano Domenicali.

"Österreich hat eine große Geschichte mit der Formel 1, daher freuen wir uns, dieses Spektakel in die Hauptstadt zu bringen und den Fans im Land eine weitere Möglichkeit zu bieten, die reiche Geschichte und das Erbe des Sports zu erleben und zu genießen."

Auch Timothy Harvey, leitender Kurator der Formel-1-Ausstellung, verweist auf "den großen Erfolg", den sie in Madrid hatte, und betont: "Unser Ziel war es immer, diese einzigartige Ausstellung so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen."

"Und so freuen wir uns, dass die nächste Station die dynamische Stadt Wien sein wird. Die Ausstellung in Wien wird neue Präsentationen und Erlebnisse für die Besucher bieten."

In sechs speziell gestalteten Räumen auf einer Fläche von 3000 Quadratmetern soll sie den Besuchern ein "umfassendes Formel-1-Erlebnis" liefern - von den Anfängen der Formel 1 bis hin zu den neuesten Zukunftstechnologien des Sports.

Als Hommage an die Sicherheitsinnovationen werden auch die Überreste von Romain Grosjeans ausgebranntem Haas zu sehen sein, mit dem er in Bahrain 2020 verunfallte.

