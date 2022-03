Formel-1-Auto 2022: Red-Bull-Teamchef Horner erwartet längere Boxenstopps

Audio-Player laden

Der Rekord von Red Bull an der Box wird wohl in der Formel-1-Saison 2022 nicht gebrochen werden: 1,82 Sekunden brauchte die Mannschaft von Max Verstappen beim Großen Preis von Brasilien 2019, um alle vier Reifen zu wechseln. Der Teamchef der Rekord-Boxencrew, Christian Horner, glaubt, dass sich die Standzeiten in der Formel 1 aufgrund des neuen Autos verlängern werden.

Doch was macht den Reifenwechsel am neuen Boliden der Königsklasse so fordernd, dass keine neuen Rekorde erwartet werden? Die Autos sind insgesamt 43 Kilogramm schwerer - 752 Kilogramm auf 795 Kilogramm - geworden und sind mit neuen 18-Zoll-Rädern ausgestattet. Das macht es schwieriger, das Auto beim Boxenstopp schnell abzufertigen.

Red Bull hat in den vergangenen Jahren die Boxenstopps perfektioniert und seitdem vier Awards in Folge für die besten Boxenstopps abgeräumt. Der Preis wurde im Jahr 2016 eingeführt. "Die Boxenstopps sind etwas langsamer", sagt Horner gegenüber 'Sky'. "Die Reifen sind schwerer und die Bremsscheibe ist da jetzt drin."

Für die Mechaniker am Wagenheber werden die neuen Autos ebenfalls eine Herausforderung, der sich Red Bull gewachsen sieht. Horner sagt, Olaf Jansen, der das Auto am Heck hochhebt, sei einer der größten Teammitglieder. "Er ist groß, breit und stark", so der Red-Bull-Strippenzieher. "Man wird auf jeden Fall etwas Muskelkraft brauchen, um diese Auto hochzuheben."

