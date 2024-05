Formel-1-Auto von Alpine erreicht endlich das Mindestgewicht

Lichtblick für Alpine nach dem schwierigen Start in die Formel-1-Saison 2024: Mit den Updates, die an diesem Wochenende beim Grand Prix von Miami erstmals an beiden Autos zum Einsatz kommen, wird zumindest eines der Probleme des A524 behoben: Das Übergewicht.

Laut Teamchef Bruno Famin war das Auto zu Beginn des Jahres zwar "nicht besonders übergewichtig", doch die Gewichtseinsparung, mit der der A524 nun erstmals das Mindestgewicht von 796 Kilogramm erreicht, sei "eine Sache von 0,2 Sekunden" bei der Rundenzeit.

"Der Kampf ist jetzt so hart, dass jeder noch so kleine Sieg gut ist, und genau das tun wir", sagte Famin vor dem Rennen in Miami im Gespräch mit Autosport, einer Schwesterpublikation von Motorsport-Total.com im Motorsport Network.

Erreicht wurde die Gewichtsreduzierung vor allem durch einen neuen Unterboden, der bereits beim vorherigen Rennen in Schanghai am Auto von Esteban Ocon zum Einsatz kam. Damals hatte Ciaron Pilbeam, der Technische Direktor für Performance des Teams, erklärt, man sei "fast am Ziel". Mit den Unterböden, die nun in Miami von Ocon und seinem Teamkollegen Pierre Gasly eingesetzt werden, wurde zum ersten Mal in dieser Saison das Mindestgewicht erreicht.

"Dieses Problem wurde schneller als erwartet gelöst, und ich bin zufrieden mit der Richtung, die das Team eingeschlagen hat - wir arbeiten hart daran, alles noch schneller zu machen", lobt Teamchef Famin die Anstrengungen seiner Mannschaft. "In Schanghai hatten wir den neuen Boden, den wir eigentlich erst hier in Miami haben sollten, aber die Jungs in der Fabrik haben hart daran gearbeitet, einen für Schanghai zu bauen."

Aber das Gewicht war nur eine von vielen Baustellen auf der A524. "Die Leute reden viel darüber, dass das Auto zu schwer ist, aber das war nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem des Autos war, dass uns Abtrieb fehlte und wir im Qualifying Schwierigkeiten hatten, die Reifen zum Arbeiten zu bringen", erklärt Famin.

Eine Einschätzung, die auch Ocon teilt: "Wir haben eindeutig an Performance gewonnen. Das war ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Das ist ganz klar, aber wir wissen, dass es noch nicht ganz reicht", so der Franzose. "Im Qualifying fehlt uns noch etwas Leistung. Und das ist immer noch der Punkt, an dem wir arbeiten und auf den wir uns konzentrieren müssen, wenn es um die Gesamtperformance des Autos geht."

In dieser Hinsicht sieht Famin sein Team aber auf einem guten Weg. Denn nachdem der von McLaren gewechselte David Sanchez seine Arbeit als Technischer Direktor aufgenommen hat, sind die Positionen in der Technikabteilung komplett besetzt. "Jetzt, wo die neue Organisation steht und David gestern angekommen ist, werden wir den nächsten Schritt machen", ist Famin überzeugt.

