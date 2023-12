Formel-1-Autos 2024: Alle Präsentationen in der Übersicht

Der neue Look der Formel 1: Im Frühjahr stellen die Teams traditionell ihre neuen Formel-1-Fahrzeuge vor, ehe diese bei den Wintertests auf die Saison vorbereitet werden.

In dieser laufend aktualisierten Übersicht für 2024 nennen wir nicht nur die Termine für die einzelnen Präsentationen und erste Details zu den Rennautos, sondern bieten auch einen Gesamtüberblick über alle Formel-1-Launches 2024 und die jeweiligen Autobezeichnungen.

Red Bull: Red Bull feiert 2024 das 20-jährige Formel-1-Jubiläum als Team und wird sein Rennauto folgerichtig RB20 nennen. Laut Chefingenieur Paul Monaghan dient der erfolgreiche RB19 aus der Saison 2023 als Basis für den Neuwagen, der sich als eine "Evolution" verstehe, also als eine Weiterentwicklung. Ein Präsentationstermin ist bisher aber nicht bekannt. Fahrerisch dagegen bleibt alles beim Alten: Weltmeister Max Verstappen fährt weiterhin mit der Startnummer eins, neben ihm fährt Sergio Perez. Angetrieben werden die Red-Bull-Autos von Motoren des Typs Honda/Red Bull Powertrains.

Mercedes: Schon seit dem Wiedereinstieg in die Formel 1 zur Saison 2010 zählt Mercedes immer weiter bei seinen Rennautos. Auf den W14 von 2023 folgt 2024 demnach der W15 für Lewis Hamilton und George Russell, die ihre Verträge verlängert haben. Das "W" steht übrigens für "Wagen", eine Daimler-Tradition. Genauso wird dem Motor ein "M" vorangestellt. Vermutlich fährt der "Silberpfeil" auch weiter in Schwarz. Das ist jedoch bisher nicht bestätigt, auch der Präsentationstermin ist noch offen.

Ferrari: Bei der Benennung seiner Formel-1-Autos verfolgt Traditionsteam Ferrari keine einheitliche Linie. Deshalb muss auf den SF-23 der Saison 2023 in der Saison 2024 nicht automatisch der SF-24 folgen: Der Name des neuen Rennwagens von Charles Leclerc und Carlos Sainz ist bislang nicht bekannt. Unklar ist außerdem, wann und wo Ferrari das Fahrzeug offiziell vorstellen wird. Aber: An seiner Traditionsfarbe Rot wird Ferrari in jedem Fall festhalten.

McLaren: 2023 hat McLaren in Anlehnung an sein 60-jähriges Bestehen den MCL60 an den Start gebracht. Ob 2024 also der MCL61 folgt? Dazu ist bisher nichts bekannt und auch der Präsentationstermin ist noch offen. Klar ist nur: Auch in der Formel-1-Saison 2024 fahren Lando Norris und Oscar Piastri für den britischen Rennstall mit neuseeländischen Wurzeln und vermutlich wieder mehrheitlich in Papaya-Orange. Mercedes stellt die Antriebe für die McLaren-Autos.

Aston Martin: Das Team von Fernando Alonso und Lance Stroll setzt in der Saison wahrscheinlich ein Auto ein, das auf die Bezeichnung AMR24 hören wird. So hat Aston Martin seine Autos zumindest bisher benannt: nach dem Teamkürzel (das "R" steht für "Racing") und dem jeweiligen Jahr. Es dürfte äußerlich bei viel "British Racing Green" bleiben, der traditionellen grünen Farbe englischer Rennwagen. Die Antriebe kommen von Mercedes. Näheres dann bei der offiziellen Präsentation, die bisher nicht terminiert ist.

Alpine: Eine Mischung aus Metallic-Blau und (sponsorenbedingt) Rosa wird bei Alpine auch in der Formel-1-Saison 2024 erwartet. Der Name des Grand-Prix-Fahrzeugs von Pierre Gasly und Esteban Ocon lautet dann vermutlich A524. Die 5 versteht sich als Hommage an den ersten Renault-Prototypen in der Formel 1, der von Alpine gebaut wurde, die 24 ist schlicht die Jahreszahl. Und Renault ist auch 2024 dabei, wenn auch nur als der Antriebslieferant. Einen Präsentationstermin gibt es bislang noch nicht.

Williams: Bisherige Williams-Autos trugen die Initialen des Teamgründers Frank Williams, FW. So war es auch 2023, obwohl Frank Williams bereits 2021 verstorben ist. Falls das Team, das weiterhin seinen Namen trägt, an seiner Konvention festhält, fahren Alexander Albon und Logan Sargeant 2024 einen FW46. Die zuletzt mehrheitlich dunkelblauen Fahrzeuge werden erneut von Mercedes-Motoren angetrieben. Noch ist nicht bekannt, wann Williams seinen Neuwagen vorstellt.

(bisher) AlphaTauri: Beim bisherigen AlphaTauri-Team ist 2024 vieles neu, allen voran der Name. Statt Franz Tost ist nun außerdem der frühere Ferrari-Sportdirektor Laurent Mekies als Teamchef aktiv. Auch einige neue Sponsoren werden erwartet, sodass sich das äußerliche Erscheinungsbild der Rennwagen ändern könnte. Damit einher geht vermutlich eine neue Autobezeichnung (zuletzt: AT04). Fahrerisch bleibt es bei Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda, technisch bei Antrieben vom Typ Honda/Red Bull Powertrains. Einen Präsentationstermin gibt es bislang nicht.

(bisher) Alfa Romeo: Nach dem Rückzug von Titelsponsor Alfa Romeo erhält das Team zur Saison 2024 einen neuen Namen und die Rennautos womöglich einen neuen Look. Details soll es bei der offiziellen Vorstellung des Fahrzeugs geben, das erstmals in Großbritannien präsentiert wird und damit fernab der Teamzentrale in Hinwil in der Schweiz. Wann, das ist noch offen - genau wie die Autobezeichnung und ob das traditionelle C (steht für Christiane, die Frau von Teamgründer Peter Sauber) enthalten sein wird. Falls ja, bekämen Valtteri Bottas und Guanyu Zhou 2024 einen C44. Die Antriebe stellt wieder Ferrari.

Haas: Wenn Haas seinen Formel-1-Farben aus der Saison 2023 treu bleibt, haben Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen 2024 erneut Fahrzeuge, die in Schwarz, Rot und Weiß gehalten sind. Beim US-Team ist aber jedes Auto irgendwie das "allererste". Warum? Weil Haas seine Fahrzeuge immer mit dem Kürzel "VF" versieht. Das steht für "Very First". Der VF-16 von 2016 war das erste Haas-Auto in der Formel 1, bei diesem Schema ist man geblieben. Deshalb könnte 2024 der VF-24 folgen, angetrieben von Ferrari-Power.

Alle Präsentationstermine für die Formel-1-Autos 2024:

In dieser Übersicht stellen wir - sobald bekannt - alle Autopräsentationen zusammen.

Red Bull: noch offen

Mercedes: noch offen

Ferrari: noch offen

McLaren: noch offen

Aston Martin: noch offen

Alpine: noch offen

Williams: noch offen

(bisher) AlphaTauri: noch offen

(bisher) Alfa Romeo: noch offen

Haas: noch offen

Rückblick: Formel-1-Präsentationen 2023 Rückblick: Formel-1-Präsentationen 2022 Rückblick: Formel-1-Präsentationen 2021

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.