Formel 1 Bahrain 2020: Hamilton fliegt, Albon fliegt ab

Lewis Hamilton hat das zweite Freie Training der Formel 1 in Bahrain für sich entschieden und sich die Bestzeit in der Abendsession in Sachir geholt. Der Brite schob sich rund 13 Minuten vor dem Ende an die Spitze und verdrängte dort Max Verstappen (Red Bull), der lange Zeit in Führung gelegen hatte. 0,347 Sekunden fehlten dem Niederländer auf den Mercedes, der für seinen Umlauf 1:28.971 Minuten brauchte.

Rang drei ging mit Valtteri Bottas ebenfalls an Mercedes, für den zweiten Red Bull lief es hingegen am Abend weniger gut: Alexander Albon verursachte in der Schlusskurve einen Unfall, bei dem er seinen Boliden nachhaltig zerstörte. Der Thailänder kam etwas zu weit raus, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und schlug in die Streckenbegrenzung ein.

Albon konnte nach dem Unfall aus eigener Kraft aus dem Auto steigen und zurück an die Box laufen. Die Chancen auf sein Cockpit 2021 dürften damit aber nicht gestiegen sein.

Es war die erste von zwei roten Flaggen in dieser Session. Nur wenige Sekunden nach der Freigabe musste die Rennleitung erneut auf Rot schalten, weil sich ein Hund auf die Strecke verirrt hatte. Das Tier konnte die Strecke jedoch nach kurzer Zeit wieder eigenständig verlassen.

Hinter den Top 3 landete am Ende Sergio Perez, der im Racing Point wieder einmal Best of the Rest war. Daniel Ricciardo (5./Renault), Pierre Gasly (6./AlphaTauri) und Lando Norris (7./McLaren) folgten dahinter.

Sebastian Vettel (Ferrari) wurde mit 1,1 Sekunden Rückstand Zwölfter und lag damit zwei Positionen vor seinem Teamkollegen Charles Leclerc.

Neu laden: Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze an dieser Stelle.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.