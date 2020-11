Formel 1 Bahrain 2020: Schutzengel für Grosjean und Stroll

Die Formel 1 hat heute alle Schutzengel dieser Welt in Bahrain gebraucht. Der Sieg von Lewis Hamilton in Sachir gerät nach dem fürchterlichen Unfall von Romain Grosjean zur Nebensache. Der Haas-Pilot war am Start mit Vollgas in die Leitplanke gerast und sein Auto daraufhin in Flammen aufgegangen.

Der Franzose konnte dem durch die Leitplanke geschlagenen und in zwei Teile gebrochenen (!) Wrack beinahe unverletzt entsteigen. Nach ersten Informationen soll sich Grosjean zwei Zehen gebrochen und Verbrennungen zweiten Grades erlitten haben - angesichts des Unfalls ein Wunder.

Das Rennen musste für mehr als 80 Minuten unterbrochen werden, erlebt beim Re-Start aber die nächste Schrecksekunde, als Lance Stroll in Kurve 8 mit Daniil Kwjat (AlphaTauri) kollidierte und sich überschlug. Auch der Racing-Point-Pilot konnte aus seinem Auto steigen.

Das Sportliche geriet angesichts der Vorfälle zur Nebensache. Weltmeister Lewis Hamilton konnte seinen nächsten Sieg einfahren und den Rekord damit auf 95 hochschrauben. Der Brite gewann vor Max Verstappen (Red Bull), der sich am Start auf Rang zwei vorfahren konnte, und Alexander Albon.

Der Thailänder profitierte von einem Motorschaden von Sergio Perez drei Runden vor dem Ende. Der Racing-Point-Pilot lag komfortabel auf Rang drei und hätte seinen zweiten Podestplatz in Folge einfahren können, bis sein Motor den Geist aufgab.

Valtteri Bottas erlebte derweil erneut ein Rennen zum Vergessen. Der Finne erwischte einen schlechten Start und fing sich beim Neustart einen Reifenschaden ein. Nach einem frühen ersten Boxenstopp war für den Mercedes nicht mehr drin als Platz acht.

McLaren machte durch den Doppelausfall von Racing Point wichtige Punkte im Kampf um WM-Rang drei und konnte mit Lando Norris und Carlos Sainz auf die Plätze vier und fünf fahren. Auch Renault holte mit Rang sieben (Daniel Ricciardo) und neun (Esteban Ocon) ebenfalls wichtige Punkte. Pierre Gasly (AlphaTauri) wurde Sechster.

Charles Leclerc (Ferrari) erbte durch den Perez-Ausfall noch einen Punkt, Sebastian Vettel wurde 13.

Neu laden: Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze an dieser Stelle.

