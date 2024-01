Formel 1 bekommt neue kommerzielle Leiterin

Die Formel 1 hat ihr Management-Team ergänzt und die neugeschaffene Rolle der kommerziellen Leiterin der Rennserie mit Emily Prazer besetzt. Die Britin tritt damit praktisch die Nachfolge von Brandon Snow an, der bis Juli 2023 in ähnlicher Funktion für die Formel 1 tätig gewesen war.

Zu Prazers Aufgaben gehören die Pflege und Ausbau der kommerziellen Partnerschaften, außerdem zeichnet sie für Marketing- und Hospitality-Aktivitäten der Formel 1 verantwortlich. Ein wichtiges Element bildet auch die USA-Expansion der Rennserie mit inzwischen drei Grands Prix nur in den Vereinigten Staaten von Amerika.

In den USA hatte sich bis dato der Aufgaben-Schwerpunkt von Prazer befunden: Ebenfalls als kommerzielle Leiterin hatte sie ab 2022 maßgeblich zum Aufbau des neuen Las-Vegas-Stadtrennens beigetragen, war dazu extra von England nach Amerika gezogen.

Und diese Rolle bleibt ihr erhalten: Prazer soll weiterhin für das Las-Vegas-Projekt agieren, zusätzlich zu ihren neuen, übergeordneten Funktionen.

In der Formel-1-Hierarchie ist sie Serienchef Stefano Domenicali unterstellt und arbeitet Seite an Seite mit Duncan Llowarch (Leiter Finanzen), Sacha Woodward Hill (Rechtsberatung) und Liam Parker (Leiter Kommunikation), die allesamt an Domenicali berichten.

Was Prazer bisher gemacht hat bei Liberty Media

Prazer stammt aus dem Sportmarketing und arbeitet bereits seit 2017 bei Liberty Media, und das in leitender Funktion. So war sie zum Beispiel von Anfang an in die Koordination und Entwicklung von Grands Prix rund um die Welt involviert und hat so gute Kontakte zu den jeweiligen Promotern geknüpft.

2019 folgte eine interne Beförderung: Seither war Prazer als kommerzielle Leiterin für die Entwicklung und Promotion der Rennen tätig. Mit ihrem Profil stand sie auf der Poleposition, als die Formel 1 ihr Personal für die Vorbereitung des Las-Vegas-Events zusammenstellte. Prazer trat diese neue Position in Mai 2022 an und arbeitet seither gemeinsam mit Rennchefin Renee Wilm am Erfolg der Veranstaltung.

In ihrer neuen Position zählt Prazer zu den höchstrangigen Frauen in der Formel-1-Organisation.

