Formel 1 bestätigt Startzeiten für die Sprintrennen 2024

Jetzt steht der Fahrplan für die Formel-1-Saison 2024 endgültig: Die Formel 1 hat gut zwei Wochen vor Saisonbeginn die Zeitpläne für alle 24 Rennwochenenden herausgegeben. (Alle Formel-1-Startzeiten 2024 finden sie in unserer Kalender-Übersicht!)

Bisher nicht bekannt war, wie genau sich die Umstellung beim Sprintformat auf die Wochenenden auswirken würde. Auch hier herrscht jetzt Klarheit.

Das neue Sprintformat sieht folgendermaßen aus: Am Sprintwochenende wird freitags zur Mittagszeit das (erste) Freie Training gefahren. Am frühen Nachmittag folgt dann das Sprint-Qualifying.

Der Samstag beginnt künftig mit dem Sprintrennen am späten Vormittag und endet mit dem Qualifying am (späten) Nachmittag. Der Sonntag mit dem traditionellen Grand Prix bleibt von diesen Änderungen unberührt.

2023 hatte die Formel 1 am Freitag noch das Freie Training und anschließend das Qualifying ausgetragen, am Samstag erst den Sprint-Shootout und später das Sprintrennen. Von dieser Reihenfolge ist man zur Formel-1-Saison 2024 jedoch bewusst abgerückt, um wieder einen "roten Faden" im Wochenendverlauf zu haben und eine Spannungssteigerung hin zum Grand Prix am Sonntag - so die Theorie dahinter.

Früh aufstehen für das erste Sprintrennen des Jahres

Unter dem für 2024 modifizierten Zeitplan müssen sich Fans in Zentraleuropa bei den sechs Sprintrennen auf ungewöhnliche Startzeiten einstellen: Gleich der erste Sprint des Jahres in Schanghai in China beginnt zum Beispiel für deutsche Zuschauer in den Morgenstunden. Die weiteren Sprintrennen werden in Europa zur Mittagszeit oder am Nachmittag bis frühen Abend zu sehen sein.

Den frühesten Platz im Ortszeit-Ablaufplan hat der Sprint in Schanghai ergattert: Vor Ort in China ist der Start für 11 Uhr angesetzt.

Den spätesten Platz im Zeitplan hat der Sprint in Lusail in Katar: Um 16 Uhr Ortszeit starten die Formel-1-Fahrer in den Sprint, der kurz vor Sonnenuntergang in Katar zu Ende sein dürfte.

Kein "Frühstart" für die Formel-1-Fahrer am Rennwochenende

Generell können sich die Formel-1-Fahrer an den 24 Rennwochenenden auf wenig Stress an den Vormittagen einstellen: Keine Einheit beginnt am Freitag vor 11:30 Uhr Ortszeit und 11 Uhr Ortszeit am Samstag. Am Sonntag sind die meisten Grands Prix für 14 oder 15 Uhr Ortszeit angesetzt, aber nicht davor.

Den spätesten Tagesauftakt bestreiten die Formel-1-Fahrer erneut beim Nachtrennen in Las Vegas, wo sie am Donnerstag und am Freitag jeweils um 18:30 Uhr Ortszeit erstmals auf die Strecke gehen, knapp zwei Stunden nach Sonnenuntergang. Der Rennstart um 22 Uhr Ortszeit ist ebenfalls der späteste im gesamten Formel-1-Kalender 2024.

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.