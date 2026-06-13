Formel 1 blamiert sich: TV-Regie schickt Marc Marquez in den Ruhestand

Die offizielle TV-Übertragung der Königsklasse am Freitag geriet während des 1. Freien Trainings zum Großen Preis von Spanien unfreiwillig in den Fokus der aufmerksamen Fans. Der Grund: Der 2025er MotoGP-Weltmeister Marc Marquez wurde in einer Bauchbinde kurzerhand als "ehemaliger Fahrer" (former rider) betitelt.

Der Spanier weilte als Gast in der Audi-Garage, als die Kameras ihn einfingen. Demnach hätte er nur ein paar Tage gehabt, um seinen Rentenantrag einzureichen, ohne dass die Welt etwas davon mitbekommen hat, denn am letzten Wochenende in Ungarn fuhr er noch - als amtierender Champion. Die Regie bemerkte den Fauxpas und korrigierte die Einblendung wenig später, doch in den sozialen Netzwerken hagelte es da bereits reichlich Spott.

Im Netz überschlugen sich die Reaktionen auf den kuriosen Fehler. "Sie haben wieder auf ihn geschaltet und es repariert. Der Grafik-Typ wird hinter den Kulissen bereits ausgepeitscht", scherzte ein Fan auf Reddit. Ein anderer Nutzer bediente sich an klassischer Stand-up-Comedy: "Er war mal ein MotoGP-Fahrer. Er ist es zwar immer noch, aber er war es eben auch."

Formel-1-Grafiken sorgen immer wieder für Lacher

Ein weiterer User fühlte sich an einen anderen legendären TV-Patzer erinnert: "Gleiche Energie wie die Colapinto-and-go-Strafe" - eine Anspielung auf den Großen Preis von Australien, als Alpine-Pilot Franco Colapinto eine 10-Sekunden-Strafe kassierte und die offizielle Grafik daraus kurzerhand ein Wortspiel machte.

Andere Fans wiesen ungläubig auf die nach wie vor beeindruckende Form des siebenmaligen MotoGP-Weltmeisters hin: "Der Typ hat den letzten Grand Prix gerade erst dominiert, lmao", schrieb ein Nutzer, während ein anderer ergänzte: "Er hat am vergangenen Wochenende buchstäblich das Double geholt..."

In der MotoGP-WM rangiert Marquez aktuell mit 108 Punkten auf dem 5. Platz. An der Spitze thront Marco Bezzecchi (180 Punkte), gefolgt von Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio und Pedro Acosta. (Hier geht's zum aktuellen WM-Stand in der MotoGP)