Formel-1-Boss: Lewis Hamilton bringt dem Sport "andere Dimension"

Noch immer wartet die Formel-1-Welt auf die Vertragsverlängerung von Weltmeister Lewis Hamilton. Der neue Formel-1-Boss Stefano Domenicali würde sich wünschen, dass der Brite der Königsklasse erhalten bleibt, weil er ihn nicht nur als starken Fahrer sieht, sondern auch dessen Rolle als Botschafter für den Sport wichtig findet.

"Er ist ein unglaublicher Fahrer, ein unglaublicher Mensch, ein unglaublicher Sportler. Und er hat der Formel 1 eine andere Dimension gebracht, die größer als der Sport ist", sagt der ehemalige Ferrari-Teamchef in einer Medienrunde.

"Sobald wir wissen, wie seine Zukunft aussieht, wird es toll zu sehen sein, wie er um etwas kämpfen wird, von dem niemand gedacht hat, dass es nach der Ära von Michael möglich ist", so der Italiener. Gemeint ist natürlich Michael Schumacher, der mit seinen sieben WM-Titeln eine Marke gesetzt hatte, die für viele unantastbar schien. Mittlerweile ist Hamilton aber gleichgezogen.

Domenicali wünscht sich Hamilton & Russell

2021 kann sich Hamilton zum alleinigen Rekordweltmeister machen - gesetzt den Fall, dass er seine Vertragsangelegenheiten mit Mercedes ausgeräumt bekommt. Motorsportchef Toto Wolff hat zwar immer wieder betont, dass man sich einigen werde, bislang ist aber noch nichts passiert.

Auf der anderen Seite wünschen sich auch viele Fans, dass Williams-Pilot George Russell seine Chance bei den Silberpfeilen bekommt. Der Brite gilt als designierter Nachfolger seines Landsmanns und durfte ihn schon beim zweiten Rennen in Bahrain vertreten, wo Hamilton krankheitsbedingt passen musste.

"George hat sein Potenzial gezeigt", betont Domenicali. "Wie Toto schon gesagt hat, ist er ein zukünftiger Weltmeister - kein Zweifel." Der Italiener hätte daher gerne beide Fahrer im Feld, weil beide Großartiges für die Formel 1 bewerkstelligen könnten. "Beide sind unglaubliche Fahrer", betont er.

Doch bei Hamilton komme eben noch der Fakt hinzu, dass er auch außerhalb der Formel 1 ein großer Name ist. Hamilton füllt die Boulevardblätter auf der ganzen Welt und hat sich neben dem Sport auch für eine Menge politischer Dinge eingesetzt, sei es Klimaschutz, vegane Ernährung oder die Black-Lives-Matter-Bewegung.

"Lewis ist sicherlich ein enormer Botschafter für die Formel 1, und er kann auch als Botschafter für andere relevante Werte und Themen gesehen werden", so der Formel-1-Boss.

Stefano Domenicali in Press Conference for new F2 tyres

Foto: Simon Galloway / Motorsport Images