Formel-1-Boxenstopps 2022: Nur McLaren blieb unter zwei Sekunden

Über Jahre waren Formel-1-Boxenstopps in weniger als zwei Sekunden an der Tagesordnung. Das änderte sich, als Mitte der Saison 2021 die Regeln für Boxenstopps verschärft wurden. 2022 schaffte es seitdem erstmalig wieder ein Team, diese magische Marke zu knacken.

So gab es in der abgelaufenen Saison exakt einen einzigen Boxenstopp in weniger als zwei Sekunden. Beim Mexiko-Grand-Prix fertigte McLaren Daniel Ricciardo in 1,98 Sekunden ab und lieferte damit die Saisonbestleistung ab.

Kein Zufall, denn McLaren zählte in diesem Jahr regelmäßig zu den Teams mit den besten Boxenstopps. "Ein riesen Kompliment an das Team. Wir haben da einen großen Schritt nach vorne gemacht für dieses Jahr", freute sich Andreas Seidl bereits im Oktober.

Komplette Übersicht über die schnellsten Formel-1-Boxenstopps 2022

Tatsächlich legte McLaren bei den 22 Rennen in der Saison 2022 sechsmal den schnellsten Stopp hin. Noch öfter schaffte das nur Red Bull (zehnmal), Alpine stand in dieser Hinsicht dreimal vorne, Ferrari, AlphaTauri und Williams je einmal.

Mercedes plötzlich nur noch schlechtes Mittelmaß

Auffällig sind dagegen die Schwierigkeiten, die Mercedes in der abgelaufenen Saison hatte. Die Silberpfeile belegten beim "Fastest Pit Stop Award", bei dem Punkte nach dem aus der echten WM bekannten System vergeben werden, nur den achten Rang.

2021 hatten die Silberpfeile hier noch auf Rang zwei hinter Seriensieger Red Bull gelegen, die die Auszeichnung 2022 bereits zum fünften Mal in Folge gewannen. Schon zu Saisonbeginn erkannte Mercedes, dass man in diesem Bereich plötzlich ein Problem hat.

Toto Wolff erklärte bereits nach dem Auftakt in Bahrain, wegen der neuen Radkappen in diesem sei es "nicht trivial, mit dem Schlagschrauber in diese Felge reinzukommen." Zudem seien die neuen Niederquerschnittsreifen mit 18-Zoll-Felgen "viel schwerer".

Haas wieder auf dem letzten Platz

Allerdings sind das Herausforderungen, die alle Teams meistern mussten - und das offenbar häufig besser als Mercedes schafften. Zum Beispiel eben McLaren, die in der Wertung von Platz acht (2021) auf den zweiten Rang (2022) nach vorne kamen.

Der damalige Teamchef Seidl ist "super zufrieden auch mit dem Schritt nach vorne, weil es natürlich wichtig ist, nicht nur das Auto kontinuierlich zu verbessern, sondern auch insgesamt als Team einfach besser zu werden in allen Bereichen", erklärt er.

Ein weiterer Gewinner der abgelaufenen Saison war AlphaTauri - zumindest in dieser Hinsicht. Denn zwar war der AT03 insgesamt kein schnelles Auto. Dafür gelang der Scuderia beim "Fastest Pit Stop Award" der Sprung vom vorletzten auf den vierten Platz.

Den letzten Rang belegte derweil, wie auch schon 2021, das Haas-Team.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.