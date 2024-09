Formel-1-Chefjustiziarin Woodward Hill hört nach fast 30 Jahren auf

Die langjährige Chefjustiziarin der Formel 1, Sacha Woodward Hill, verlässt nach fast 30 Jahren das Formula One Management (FOM). Die nach wie vor praktizierende Anwältin war 1996 vom damaligen Formel-1-Chef Bernie Ecclestone für die Formel 1 angeworben worden, nachdem sie zuvor für mehrere renommierte Londoner Anwaltskanzleien gearbeitet hatte.

Vor einigen Jahren erinnerte sich die heute 55-jährige Woodward Hill wie folgt an die Verpflichtung durch Ecclestone: "Wie bei den meisten Dingen in der Formel 1 ging alles sehr schnell und er bot mir am nächsten Tag einen Job an."

"Er hat das Angebot nie schriftlich bestätigt - die Dinge liefen damals etwas informeller - und als ich an meinem ersten Tag ankam, sagte er scherzhaft, er könne sich nicht daran erinnern, mich eingestellt zu haben. Ich entdeckte schnell seinen trockenen Sinn für Humor, eine der vielen Eigenschaften, die ihn zu einem großartigen Chef machten", sagte Woodward Hill über Ecclestone.

Seit 2000 Leiterin der Rechtsabteilung

Im Jahr 2000 wurde Woodward Hill offiziell zur Leiterin der Rechtsabteilung ernannt, eine Position, die sie bis heute innehat. Seit 2006 ist sie Mitglied des Formel-1-Vorstands und der Geschäftsführung.

Sie ist in Formel-1-Kreisen sehr bekannt und spielte eine wichtige Rolle bei der globalen Umgestaltung der Formel 1 unter Ecclestone in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren.

Unter ihrer Leitung wurde das Rechtsteam der Formel 1 ausgebaut, um den vielfältigen Anforderungen einer modernen Sportorganisation gerecht zu werden. Diese Gruppe hochqualifizierter Juristen unterstützte die Grand-Prix-Verantwortlichen bei der Rechtsberatung, bei Vertragsverhandlungen und anderen Aufgaben des Risikomanagements.

Von Ecclestone als potenzielle Nachfolgerin ins Spiel gebracht

Woodward Hill wurde zu einer engen Vertrauten Ecclestones, hielt Aufsichtsratsmandate in mehreren mit der Formel 1 verbundenen Unternehmen und wurde 2014 sogar vom damaligen Formel-1-Boss als potenzielle Nachfolgerin ins Spiel gebracht.

"Wenn ich den Vorstand kontrollieren würde, würde ich wahrscheinlich sagen, dass es keine schlechte Idee wäre, eine Frau als Geschäftsführerin zu haben", sagte Ecclestone damals. "Wenn ich sterben würde, gäbe es genug Leute in der Firma, die sie so weiterführen könnten, wie wir sie aufgebaut haben."

Während einige von Ecclestones engsten Verbündeten das Unternehmen verließen, als die Formel 1 2016 an Liberty Media verkauft wurde, blieb Woodward Hill im Unternehmen und arbeitete mit dem derzeitigen Formel-1-CEO Stefano Domenicali in einer äußerst erfolgreichen Zeit zusammen.

Zu ihren Aufgaben gehörten die Überwachung der Einhaltung rechtlicher Vorschriften, des Markenschutzes, des Personalwesens und der administrativen Funktionen der Formel 1.