Formel-1-Debüt für Ferrari-Junior: Oliver Bearman fährt zwei Trainings für Haas

Ferrari-Junior Oliver Bearman wird beim Großen Preis von Mexiko sein Formel-1-Debüt geben. Der Brite wird dort im ersten Training den Haas VF-23 pilotieren und beim Saisonfinale in Abu Dhabi noch ein weiteres Mal in FT1 ins Auto steigen.

Hintergrund ist eine Regel, die in der Formel 1 seit 2022 greift und besagt, dass jeder Stammpilot sein Auto im Verlauf des Jahres einmal einem Nachwuchsfahrer überlassen muss. Sowohl Kevin Magnussen als auch Nico Hülkenberg werden also je einmal aussetzen.

Im vergangenen Jahr hatte Haas-Ersatzpilot Pietro Fittipaldi noch die beiden Freitagseinsätze übernommen, 2023 greift man nun mit Formel-2-Pilot Bearman wieder einmal auf einen Fahrer aus dem Ferrari-Kader zurück.

Wegen der engen Partnerschaft zwischen Haas und der Scuderia absolvierten in der Vergangenheit bereits Fahrer wie Charles Leclerc, Mick Schumacher, Robert Schwarzman und Antonio Giovinazzi Einsätze für den US-Rennstall.

Teamchef Günther Steiner sagt über Bearman: "Er hatte eine hervorragende Rookie-Saison in der Formel 2. Vier Siege sind der Beweis dafür, und als Teil der Ferrari Driver Academy wissen wir, dass seine Vorbereitung auf diese Wochenenden erstklassig sein wird."

Bearman beendete die Formel-3-Saison 2022 auf dem dritten Gesamtplatz und liegt in der Formel 2 in diesem Jahr vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi auf Rang sechs. Dabei holte er bislang einen Sprintsieg und triumphierte sogar dreimal in einem Hauptrennen.

Der Brite selbst erklärt: "In die Formel 1 zu kommen, war schon seit meiner Zeit als Kart-Fahrer mein Traum, und dieses Jahr zum ersten Mal ein Auto zu fahren, ist etwas ganz Besonderes. Ich bin dem Team und natürlich auch Ferrari dankbar, dass sie mir diese Chance geben."

"Ich arbeite hart, um sicherzustellen, dass ich bereit bin, das Team bei beiden Gelegenheiten so gut wie möglich zu unterstützen", so Bearman, der das Haas-Team zur Vorbereitung bereits an diesem Wochenende in Katar begleiten wird.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.