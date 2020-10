Formel-1-Duelle 2020: Alle Teamkollegen im Qualifying-Vergleich

Der erste Gegner eines Formel-1-Fahrers ist immer der Teamkollege. Wir analysieren die Duelle der 20 Piloten in den bislang zehn Qualifyings der Saison 2020 in drei Grafiken. Wir beantworten die Frage, welcher Fahrer am meisten Zeit auf den eigenen Stallrivalen auf einer schnellen Runde verliert und welches Duo noch eine weiße Q3-Weste hat.

Beim Blick auf die Qualifying-Duelle fällt auf: Nur zwei Piloten konnten ihren Teamkollegen bislang in jedem Zeittraining übertreffen. Max Verstappen (Red Bull) im Duell gegen Alexander Albon und George Russell (Williams) im Duell gegen Nicholas Latifi. Der Brite wurde am Samstag überhaupt noch nie von einem Teamkollegen geschlagen.

Besonders ausgeglichen ist die Lage hingegen bei Alfa Romeo zwischen Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi und bei Haas zwischen Kevin Magnussen und Romain Grosjean. Auch bei McLaren schenken sich Lando Norris und Carlos Sainz nichts, der Spanier hat aktuell die Nase vorn.

Eine klare Tendenz ist hingegen bei Mercedes, Ferrari, Renault, AlphaTauri und Racing Point zu erkennen. Lewis Hamilton ist mit bereits acht Pole-Positionen in diesem Jahr der klare Qualifying-König, Valtteri Bottas kann mit nur zwei ersten Startplätzen wenig entgegensetzen.

Auch bei Ferrari kristallisiert sich Charles Leclerc als eindeutig schnellerer Fahrer am Samstag heraus, Sebastian Vettel hat es in dieser Saison überhaupt erst dreimal ins Q3 geschafft. Bei Renault plagt sich Esteban Ocon gegen einen erstarkten Daniel Ricciardo und bei AlphaTauri und Racing Point haben Pierre Gasly und Sergio Perez die Oberhand.

Betrachtet man allerdings die Rückstände im Durchschnitt der zehn Qualifyings, dann zeigt sich laut der Datenbank Forix, dass Perez ein klein wenig langsamer war als Lance Stroll. Besonders groß fallen die durchschnittlichen Rückstände von Vettel, Albon und Rookie Latifi auf ihre jeweiligen Teamkollegen aus.

Als einziges Team hat es bislang nur Mercedes mit beiden Autos in alle Q3-Abschnitte 2020 geschafft. Ebenso stark vertreten waren Red Bull, McLaren, Racing Point und Renault in den Top 10. Ferrari kommt hingegen nur auf neun Teilnahmen im Pole-Shootout.

Am anderen Ende des Feldes sind es ebenso die Ferrari-Kundenteams, die es über das Q1 oftmals nicht hinausgeschafft haben. Alfa Romeo und Haas sind jene beiden Teams, die noch vor Williams am häufigsten im ersten Segment ausgeschieden sind.

Auch Ferrari (mit Vettel in Monza), Racing Point (mit Perez in Spielberg 2) und AlphaTauri (mit Gasly in Mugello und Kwjat in Silverstone 2 und Budapest) scheiterten schon an der Q2-Hürde. Das Red-Bull-Schwesterteam war bislang besonders oft in Q2 zu finden.

