Formel 1 entscheidet: Kann Italien weiterhin zwei Grands Prix haben?

Formel-1-CEO Stefano Domenicali will bald entscheiden, ob Italien weiterhin zwei Grands Prix pro Jahr ausrichten wird. Der Grand Prix der Emilia-Romagna in Imola und der Grand Prix von Italien in Monza haben beide Verträge bis zur Saison 2025. Aber danach gibt es für beide keine Garantien.

Angesichts der zunehmenden Konkurrenz aus der ganzen Welt um die Austragung von Rennen und der Andeutungen, dass andere europäische Rennen wie Spa-Francorchamps und Zandvoort möglicherweise rotieren müssen, scheinen die Chancen, dass Italien weiterhin zwei Grands Prix abhalten kann, gering.

Jetzt sagt Domenicali, dass die langfristigen Aussichten von Monza und Imola in Kürze bewertet werden sollen: "Es gibt ein Thema, das kurzfristig angegangen wird, und das ist die Zukunft der Formel 1 in Italien."

"Wir müssen herausfinden, ob wir die Ressourcen haben, um zwei Grands Prix im Kalender zu halten, oder ob wir uns auf einen konzentrieren werden. Ich möchte Imola danken, denn die Organisatoren waren bereit, in einem schwierigen Moment wie COVID ein Risiko einzugehen, und haben bestätigt, dass sie ihre Zusage eingehalten haben."

Monza wird in diesem Herbst mit der Modernisierung der Anlagen für das Rennen im nächsten Jahr beginnen, um den Anforderungen der Formel 1 gerecht zu werden. Es wird davon ausgegangen, dass dies größere Tunnel unter der Strecke, verbesserte Hospitality-Einrichtungen und bessere Tribünenbereiche umfassen wird.

Domenicali sagt, dass solche Verbesserungen wichtig sind, da er möchte, dass Monza mit den Standards mithält, die anderswo erwartet werden: "Sie haben mir bestätigt, dass die notwendigen Renovierungsarbeiten an der Anlage nach dem Ende des Grand Prix beginnen werden", sagt er.

Domenicali fügt hinzu, dass das Zuschauererlebnis für ihn ein Schlüsselaspekt ist, und verweist auf die Anstrengungen, die Orte wie Zandvoort unternommen haben: "Es gibt Länder, die enorme Investitionen getätigt haben und die Infrastruktur im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten aufgebaut haben."

"Aber es gibt auch andere Aspekte, die bei der Bewertung einer Veranstaltung eine Rolle spielen, und ich denke, dass das, was wir am vergangenen Wochenende in Zandvoort gesehen haben, in Bezug auf das Entertainment ein sehr gutes Beispiel ist. Die Art und Weise, wie das Publikum dort unterhalten wurde, war unglaublich."

