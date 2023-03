Formel-1-Fahrer begegnen neuem Qualifyingformat skeptisch

Audio-Player laden

Am Rande des Formel-1-Wochenendes in Bahrain wurde beschlossen, dass beim sechsten Saisonlauf in Imola zum ersten Mal ein neues Qualifyingformat getestet werden soll. Dabei sollen die Fahrer in Q1 ausschließlich auf den harten Reifen, in Q2 auf dem Medium- und in Q3 auf den Soft-Reifen fahren dürfen.

Die Änderung soll weniger einer Verbesserung der Show dienen, sondern dafür sorgen, dass die Formel 1 in Zukunft weniger Reifen zu jedem Rennwochenende bringen muss, damit der CO2-Fußabdruck reduziert werden kann. Statt 13 Reifensätzen pro Fahrer werden es in Imola nur 11 sein.

Die Fahrer haben sich dennoch skeptisch über das neue Format geäußert, da die allgemeine Meinung ist, dass das aktuelle Qualifyingformat gut genug ist und keine Änderung benötige.

Verstappen: Sollten nicht immer alles aufpeppen

"Ich hoffe, dass es in Imola nicht zu kalt ist, sonst wird es ziemlich schwierig", sagt Weltmeister Max Verstappen. "Aber ja, es ist für alle gleich, aber ich glaube nicht, dass wir diese Art von Dingen im Qualifying machen müssen."

"Ich sehe nicht wirklich einen Vorteil darin. Es ist besser, wenn wir dafür sorgen, dass alle Autos nahe beieinander sind und konkurrenzfähiger sind, anstatt die Dinge auf diese Weise aufzupeppen, was meiner Meinung nach der Show dient."

Sein Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez stimmt zu: "Ich denke, es ist nur für die Show. Wir brauchen das nicht, wenn man sieht, wie eng es immer im Qualifying zugeht und wie knapp alles war. Wir brauchen nicht wirklich etwas zu ändern. Aber wir werden sehen, sobald wir es ausprobiert haben, aber ich glaube nicht, dass es nötig ist, etwas zu ändern, das gut funktioniert."

Leclerc: Gibt kein Bedarf für Änderung

"Ich glaube nicht, dass es dafür einen Änderungsbedarf gab, aber versuchen wir es und sehen wir weiter", fügt auch Charles Leclerc von Ferrari hinzu.

Imola wird der erste Pilotversuch des Qualifying-Formats sein, wobei in der zweiten Saisonhälfte ein weiterer Test durchgeführt werden soll. Sollten die Formel 1 und Pirelli zufrieden mit den Resultaten sein, könnte dieses Format ab 2024 der Standard werden.

Insgesamt würden pro Auto und Wochenende dann nur noch drei Sätze Hard, vier Sätze Medium und vier Sätze Soft zur Verfügung stehen. Sechs Sätze sind für das Qualifying vorgesehen, fünf für die Trainings und das Rennen zusammen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.