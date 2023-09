Formel-1-Fahrer erhalten "Küss-mich-Pokale" in Suzuka

Fernando Alonso nimmt den Pokal, küsst ihn und reckt ihn in die Höhe. Das kennt man schon in der Formel 1. Neu beim Japan-Grand-Prix 2023 ist allerdings, dass die Fahrer bei der Siegerehrung in Suzuka ihre Pokale küssen müssen, um ein Feature "freizuschalten".

Möglich macht das Grand-Prix-Titelsponsor Lenovo in Zusammenarbeit mit Pininfarina Amerika. "Als ein führendes Technologie-Unternehmen haben wir uns die Herausforderung gestellt, smarte Technologie auf bisher nie dagewesene Art und Weise in die Pokale einzubauen", erklärt Philip Marchington als Marketing-Direktor von Lenovo. "Damit wollen wir die Siegerehrung aufwerten."

Und ganz praktisch funktioniert das so: Unmittelbar nach dem Zieleinlauf werden die Pokale für die drei Podestfahrer mit den entsprechenden Nationalitäten programmiert. Anschließend ist Interaktion gefragt: Spezielle Lichter auf der Außenhaut der Pokale weisen die Fahrer auf die "Küss-mich-Fläche" hin. Erfolgt der Kuss an der richtigen Stelle, leuchten die Trophäen in den jeweiligen Landesfarben.

Formel-1-Pokal für Japan Foto: Lenovo

Paolo Trevisan als Design-Leiter bei Pininfarina Amerika bezeichnet das als "innovativen Pokal" und spricht von einer "Ehre" für sein Unternehmen, "mit dieser Trophäe zur Formel-1-Geschichte beitragen zu können". Und weil Lenovo auch noch den USA-Grand-Prix in Austin sponsert, erhalten die Top 3 dort ebenfalls "Küss-mich-Pokale" überreicht.

Die Trophäen sind der Airbox eines Formel-1-Autos nachempfunden, also dem Lufteinlass über dem Fahrerhelm. Und das ausführende Unternehmen hat ebenfalls eine Verbindung zur Formel 1: Gründer Battista Farina war der Onkel des ersten Weltmeisters Giuseppe Farina.

Das ursprünglich italienische Unternehmen gehört inzwischen mehrheitlich zum indischen Mahindra-Konzern und agiert weltweit unter anderem als Designstudio und Fahrzeug-Veredler.

Mit Bildmaterial von Lenovo.