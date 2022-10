Formel-1-Fahrer freuen sich über verlängerte Weihnachtsferien

Audio-Player laden

Am 20. November und damit so früh wie seit zwölf Jahren nicht mehr geht die Formel-1-Saison 2022 mit dem Rennen zum Grand Prix von Abu Dhabi zu Ende. Da die Rennserie der Fußball-WM in Katar terminlich aus dem Weg geht, kommen alle Beteiligten in den Genuss einer längeren Winterpause, was auch bei den Fahrern gut ankommt.

"Ich freue mich, dass es früher zu Ende ist", sagt Fernando Alonso. "Im vergangenen Jahr war sehr spät Schluss, Mitte Dezember oder so", blickt der Spanier auf die Saison 2021 zurück, in der das letzte Rennen erst am dritten Advent ausgetragen wurde. "Das war zu nahe an Weihnachten", hält Alonso fest.

"Es ist natürlich schön, ein bisschen mehr Zeit für die Familie zu haben", findet Mick Schumacher. Vor allem im Hinblick auf die Saison 2023 mit der Rekordzahl von 24 Rennen. "Was die Vorbereitung auf das nächste Jahr betrifft, es wird natürlich eine lange Saison sein", sagt Schumacher.

Leclerc bevorzugt kompakte Saison

"Die Vorbereitung könnte also ein bisschen anders aussehen", so der Haas-Pilot, bei dem noch nicht bekannt ist, ob und wo er 2023 in der Formel 1 fahren wird. "Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass wir die Zeit, die wir haben, genießen werden."

Auch Red-Bull-Pilot Sergio Perez meint: "Ich bin froh, dass ich ein bisschen Zeit mit der Familie verbringen kann. Und ja, erholen, auftanken. Es war auch eine intensive Saison mit vielen Rennen, deshalb freue ich mich auf ein bisschen Ruhe."

Ferrari-Kollege Charles Leclerc freut sich ebenfalls über das frühe Saisonende: "Ja, ich bin froh, dass ich etwas mehr Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden verbringen kann", so der Ferrari-Pilot. "Ich ziehe eine sehr kompakte Saison, die spät beginnt und früh endet, einer sehr, sehr langen Saison vor, die früh beginnt und spät endet", ergänzt Leclerc.

Am 1. Januar geht es für Alonso bei Aston Martin los

Alfa-Romeo-Pilot Guanyu Zhou sehnt die Weihnachtsferien ebenfalls herbei, nachdem er als Rookie im vergangenen Winter nur eine sehr kurze Pause hatte. "Da ich als Neuling in die Saison gekommen bin, braucht ich natürlich Zeit, also habe ich, glaube ich, am 24. Dezember aufgehört, nur einen Tag vor Weihnachten", sagt der Chinese. "Es ist also ziemlich eng geworden. Ich hatte nicht viel Zeit, aber es ist gut, dass ich jetzt entspannter bin."

Nach dem Feiertagen Ende Dezember wird dann die Zeit der Erholung für die meisten Fahrer schon wieder vorbei sein. Auf die Frage, wann für ihn die Arbeit bei seinem neuen Rennstall Aston Martin beginnen wird, antwortet Alonso: "Am 1. Januar in der Fabrik."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.