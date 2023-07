Formel-1-Fahrer über die Top 3 2023: Verstappen, Alonso und ... ?

Es gibt Fragen, die lieben Formel-1-Fahrer - zum Beispiel wenn sie nach den drei besten Fahrern in der bisherigen Saison gefragt werden. "Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich denke, wir sind alle auf unseren Job fokussiert", antwortet Mercedes-Pilot George Russell und drückt sich vor einer Antwort.

Wobei sich bei einem Fahrer eigentlich alle Befragten einig sind: "Max Emilian Verstappen. Das sind die drei Namen", scherzt AlphaTauri-Pilot Nyck de Vries. "Max ist der, der jede Woche einen soliden Job macht", stimmt Russell zu. "Er ist im Moment die Nummer 1. Und Nummer 2 und Nummer 3? Das interessiert niemanden."

Doch mit dieser Antwort wird sich in der Pressekonferenz nicht zufriedengegeben: "George, ich bin nicht überzeugt, dass du die Frage beantwortet hast", sagt Zeremonienleiter Tom Clarkson.

"Das habe ich nicht, aber ...", sagt Russell. "In dem Sport kann man das unheimlich schwer einschätzen. Das ist die Herausforderung der Formel 1. Als Fahrer wollen wir in einer Position sein, in der wir Woche für Woche mit allen auf gleicher Augenhöhe fahren können. In einer idealen Welt sind alle Autos gleich, und dann wissen wir es wirklich."

"Max hat drei Jahre bei Red Bull verbracht und hier und da ein paar Rennen gewonnen, und jetzt gewinnt er 20 pro Jahr oder so. Das liegt nicht daran, dass er in drei Jahren plötzlich eine Sekunde pro Runde schneller geworden ist; er macht einfach seinen Job, wenn das Auto ihm die Möglichkeit dazu gibt", so Russell.

Er betont aber auch: "Viele Fahrer machen einen guten Job. Fernando [Alonso] macht einen guten Job, Lewis [Hamilton] macht einen guten Job, Lando [Norris], Oscar [Piastri] macht einen guten Job. Hulk, Platz zwei letzte Woche, macht einen guten Job. Wer weiß das schon? Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage."

Dieser Ansicht stimmt auch Verstappen selbst zu: "Ich weiß es um ehrlich zu sein nicht", winkt er ab. "Wie George gesagt hat, ist es unmöglich wirklich zu wissen, weil du dich nur mit deinem Teamkollegen vergleichen kannst. Bei den anderen Autos weißt du nicht, wie die Performance wirklich ist", sagt der Red-Bull-Pilot. "Es gibt viele Fahrer, die es verdienen, in diesen Top 3 zu sein."

Nur mit einem stimmt er wirklich zu: "Bist du denn eine Sekunde pro Runde schneller als vor drei Jahren?", wird er von Clarkson gefragt. Antwort: "Absolut!"

Hinter Verstappen sind sich alle Befragten aber auch mit einem zweiten Namen einig: Auch Fernando Alonso wird von Russell, de Vries, Nico Hülkenberg und Oscar Piastri genannt.

Und der Dritte? Für de Vries ist das sein Teamkollege Yuki Tsunoda. "Mit Yuki würde ich auch zustimmen. Er macht in dieser Saison einen großartigen Job", meint auch Piastri, obwohl der Japaner mit zwei WM-Punkten nur auf WM-Position 17 liegt - allerdings mit dem AlphaTauri immer wieder an den Punkterängen kratzt.

Nico Hülkenberg hat noch einen anderen Namen auf der Liste: Pierre Gasly (Alpine). Eine Begründung liefert der Deutsche aber nicht mit.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.