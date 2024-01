Formel-1-Fahrerfeld 2024: Die Ruhe vor dem Sturm

Wir befinden uns noch im ersten Monat des Jahres 2024, die Saison hat noch nicht begonnen und doch hat die Formel 1 bereits zwei wichtige Ereignisse in einer voraussichtlich hektischen Vertragssaison erlebt.

Die beiden Bestätigungen der Vertragsverlängerungen von Charles Leclerc bei Ferrari und Lando Norris bei McLaren sind vielleicht keine große Überraschung und vielleicht weniger aufregend, als wenn einer der beiden Fahrer woanders hingehen würde.

Nichtsdestotrotz handelt es sich um wichtige Aussagen sowohl der Teams als auch der Fahrer, die damit in aller Öffentlichkeit ihr Vertrauen in den jeweils anderen bekunden.

Ihre erneuerten Verträge sind nur die jüngsten Schritte in einem Schachspiel zwischen den Teams, das bereits im vergangenen Jahr langsam begann, als alle 20 Fahrer des Formel-1-Starterfelds von 2023 für 2024 bestätigt wurden. Es war das erste Mal überhaupt, dass es keine Änderungen zwischen den Saisons gab.

Das war jedoch nur die Ruhe vor dem Sturm, denn bis 2025 wird es sicher noch einige Wechsel geben. Alles, was sich in den nächsten etwa 20 Monaten auf dem Fahrermarkt abspielt, muss im Zusammenhang mit den neuen technischen Vorschriften gesehen werden, die im Jahr 2026 in Kraft treten werden.

Noch kann niemand einschätzen, welcher der sechs Motorenlieferanten die Oberhand haben wird. Und die Aussichten der Neulinge Audi und Ford/Red Bull sind völlig unbekannt.

Jeder Fahrer möchte das tun, was Lewis Hamilton tat, als er im September 2012 bei Mercedes unterschrieb. Er verließ McLaren und brachte sich in Position, um die beste Antriebseinheit und das beste Gesamtpaket für das Auto zu haben, als 2014 mit einem neuen Reglement die V6-Hybrid-Ära eingeläutet wurde.

Diese Fahrer sind über 2024 hinaus gebunden

Leclerc und Norris sind erst der dritte und vierte Fahrer, deren Verträge nun in die neue Ära bis 2026 übergehen. Der erste, der sich langfristig verpflichtete, war Max Verstappen, dessen Vertrag bei Red Bull bis 2028 läuft. Der zweite war Oscar Piastri, dessen McLaren-Vertrag im vergangenen Jahr bis 2026 verlängert wurde.

Ferrari und McLaren hielten sich bei ihren jüngsten Ankündigungen mit Details zurück. Leclerc wird für "mehrere weitere Saisons" in Maranello bleiben, während Norris bereits bis 2025 gebunden war und nun einen "verlängerten Mehrjahresvertrag" hat.

Wir können davon ausgehen, dass beide bis mindestens Ende 2027 fest bei ihren jeweiligen Teams angestellt sind, wobei vermutlich bereits Optionen für die Zeit danach bestehen.

Die einzigen anderen Fahrer mit Verträgen, die über diese Saison hinausgehen, sind Lewis Hamilton und George Russell bei Mercedes, die beide noch bis Ende 2025 an Bord sind, während Lance Stroll aus offensichtlichen Gründen einen ziemlich sicheren Job bei Aston Martin hat. Alle anderen sind für 2025 und danach zu haben - einschließlich eines erstklassigen Platzes neben Verstappen bei Red Bull.

Wir können uns also auf eine Saison voller Spekulationen und Gerüchte gefasst machen, in der sich Teams und Fahrer gegenseitig aushorchen und versuchen, sich die besten Angebote zu sichern, bevor es ruhiger wird und die Plätze nicht nur für 2025, sondern möglicherweise bis weit in das neue Reglement hinein besetzt sind.

Angesichts der Tatsache, dass Norris bereits für die nächste Saison bei McLaren sicher war, schien es für beide Parteien keine Eile zu geben, ihre langfristige gemeinsame Zukunft zu sichern. Aber offensichtlich fühlten beide, dass die Zeit reif war.

Jetzt kann Red Bull Norris nicht mehr abwerben

Es ist kein Geheimnis, dass das Management von Red Bull seit langem an Norris interessiert ist und ihn als potenziellen Teamkollegen für Verstappen im Jahr 2026 ansieht. Mit der Vertragsverlängerung haben Zak Brown und Andrea Stella allen Bemühungen, ihn abzuwerben, einen Riegel vorgeschoben.

In der ersten Hälfte des vergangenen Jahres, als McLaren mit Problemen zu kämpfen hatte, schien ein solcher Schritt unwahrscheinlich. Die Diskussion drehte sich um die Frage, wie lange Norris den Frust über ein nicht konkurrenzfähiges Auto ertragen würde.

Das Entwicklungstempo des Teams unter Stellas Leitung und der anschließende Aufstieg in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 änderten das. McLaren scheint nun ein guter Platz zu sein. Die Verlängerung der Motorenvereinbarung mit Mercedes bis 2030 war die letzte Information, die Norris brauchte, bevor er zusagte.

Für McLaren ist der neue Vertrag eine wichtige Botschaft, die sowohl nach außen als auch nach innen wirkt: Zwei der besten Fahrer der aktuellen Generation haben Vertrauen in das, was wir tun und wohin wir gehen.

Es nimmt auch den ganzen Stress weg, der durch die unvermeidlichen Fragen der Medien noch verstärkt wird, wenn man Fahrer hat, deren Verträge auslaufen.

"Ich bin mir sicher, wenn man sieht, wie einer seiner Fahrer mit anderen Teams in Verbindung gebracht wird, ist das wahrscheinlich nie einfach", gibt Norris zu. "Also denke ich, dass ich allen bei McLaren ein bisschen mehr Vertrauen in mich geben kann, und es zeigt mein Vertrauen in das ganze Team. Das ist das Wichtigste."

"Sie sind sich jetzt noch sicherer, dass ich mich dem Team verpflichtet fühle und bleibe, und dass ich mich für McLaren entschieden habe und nicht für Ferrari, Red Bull oder Mercedes - was auch immer es gewesen sein mag", erklärt er.

"Sie haben jetzt die Gewissheit, dass ich mich für McLaren entschieden habe. Ich denke also, es ist mehr für sie als für mich selbst." Denn mit einem stabilen Team für drei Saisons können sich McLaren, Norris und Piastri zurücklehnen, während die Rivalen mit der potenziellen Ablenkung durch die Silly Season konfrontiert werden.

Langfristige Sicherheit für Norris und McLaren

"Ich bin in einer guten Position", sagt Norris. "Das ist nichts, worüber ich mir in den nächsten Jahren wirklich Sorgen machen möchte. Natürlich gab es immer wieder diese Diskussionen über unsere Zukunft.

"Und ich denke, es ist einfach ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, vor allem, wenn es auf ein paar Jahre zugeht, in denen die Dinge ein bisschen verrückter werden, mit den Verträgen aller anderen und den Leuten, die möglicherweise das Team wechseln und solchen Dingen.

"Ich glaube nicht, dass ich oder das Team in diesen wichtigen Jahren an so etwas denken oder sich darauf konzentrieren oder Zeit darauf verwenden wollen."

Ferrari ist bislang nur halbwegs in der Lage, eine ähnliche langfristige Stabilität zu genießen. Leclerc stand eindeutig ganz oben auf der Einkaufsliste der Konkurrenten, die hofften, dass er in Maranello frustriert wird und sich woanders umsieht.

Sein Teamkollege Carlos Sainz bleibt jedoch in der Schwebe, da er nur für die kommende Saison verpflichtet ist, obwohl er in der vergangenen Saison deutlich gemacht hat, dass er seine langfristige Zukunft vor Beginn der Saison 2024 sichern möchte.

Das könnte in den kommenden Wochen noch geschehen - wenn nicht, wird seine Zukunft unweigerlich ein Thema sein, das Fahrer und Team beschäftigt und ablenkt.

Wie McLaren hat sich auch das Mercedes-Team der Fahrerdebatte entzogen, allerdings nur auf kurze Sicht. Es wird nicht lange dauern, bis man darüber spricht, wie es nach 2025 weitergehen wird, und vor allem darüber, ob Hamilton - der vor Beginn der Saison 2026 41 Jahre alt wird - seine Karriere verlängern will oder nicht.

Unterdessen wird das Rampenlicht schon bei der Vorstellung des RB20 im nächsten Monat auf Red Bull und die Zukunft von Sergio Perez gerichtet sein.

Horner: "Es gibt keine Kristallkugel für 2026"

Ähnliche Fragezeichen hängen über allen Motorenlieferanten, obwohl man davon ausgehen muss, dass die derzeitigen etablierten Teams aus einer stärkeren Position und mit mehr Entwicklungsdynamik starten als die beiden Neueinsteiger.

Die Aussicht auf einen gut bezahlten Audi-Werksplatz ist natürlich verlockend, aber wo wird das Team in seiner ersten Saison stehen? Kann Honda seine derzeitige erstklassige Form in die neue Partnerschaft mit Aston Martin einbringen? Wird Renault einen besseren Job machen als bei der letzten Regeländerung?

Die Fahrer und ihre Manager werden mit den begrenzten Informationen, die ihnen derzeit zur Verfügung stehen, einige wichtige Entscheidungen treffen müssen, während die Teams mit freien Plätzen sich auch außerhalb der aktuellen Nennliste umsehen werden.

"Es gibt keine Kristallkugel für 2026", gab Red-Bull-Chef Christian Horner im vergangenen Jahr zu. "Wer weiß schon, wer dann konkurrenzfähig sein wird? Es wird ein komplett neues Chassis-Reglement geben, eine komplett neue Aerodynamik-Philosophie, also wird das Chassis eine Schlüsselrolle spielen."

"Der Motor wird mit der Aufteilung zwischen Elektrifizierung und Verbrennung eine Schlüsselrolle spielen, und auch der Kraftstoff wird eine Schlüsselrolle spielen. Wenn wir also bei Null anfangen, ist das unser größtes Risiko, aber auch unsere größte Chance."

"Es wird eine interessante Reise werden, und ich bin sicher, dass alle Motorenhersteller unglaublich hart arbeiten. Es kommen neue Hersteller hinzu, und auch Audi. Aber es ist eine ganz andere Herausforderung als das aktuelle Motorenreglement."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.