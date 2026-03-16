Formel-1-Film mit Brad Pitt gewinnt einen Oscar

Der neue Formel-1-Film mit Brad Pitt hat bei den diesjährigen Academy-Awards einen "Oscar" gewonnen. Der von Apple produzierte Film wurde in der Kategorie "bester Ton" ausgezeichnet.

Nominiert war "F1" auch in drei weiteren Kategorien - "bester Film", "bester Schnitt" und "beste visuelle Effekte" -, ging dort jedoch jeweils leer aus: In den beiden erstgenannten Kategorien unterlag der Formel-1-Film dem diesjährigen Oscar-Dominator "One Battle After Another", der insgesamt sechs Oscars gewann. Bei den visuellen Effekten gewann "Avatar: Fire and Ash".

Lewis Hamilton verpasst die Oscar-Verleihung

Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton als einer der Produzenten von "F1" verpasste die Oscar-Verleihung aufgrund des Grand Prix von China in Shanghai am selben Tag - und bedauerte das. "Ich hatte mir alle Möglichkeiten angesehen, um rechtzeitig dort zu sein, aber leider ging es nicht", sagte Hamilton.

"Ich bin aber unheimlich stolz auf den Film. Ich hätte nie erwartet, dass das Ergebnis der Arbeit, die wir in den vergangenen Jahren geleistet haben, so aussehen würde."

Hamilton wurde von Regisseur Joseph Kosinski und Produzent Jerry Bruckheimer intensiv in die Dreharbeiten eingebunden und sorgte als Berater unter anderem dafür, dass die Fahrszenen möglichst realistisch dargestellt wurden.

Hamilton staunt über die Wirkung des Formel-1-Films

Doch selbst Hamilton staunt über die Wirkung des Formel-1-Films: "Es ist erstaunlich zu sehen, wie viel Aufmerksamkeit und Promotion es weltweit gibt. Den Hype zu spüren und zu sehen, wie neue Menschen sich für den Sport begeistern, so wie ich und so viele andere von uns es schon in unserer Kindheit getan haben."

"Es ist wirklich großartig zu sehen, wie sich der Sport weiterentwickelt und wächst. Darüber hinaus bin ich immer noch hier, um Teil davon zu sein und diese Entwicklung selbst mitzuerleben."

Tatsächlich tritt Hamilton in der Formel-1-Saison 2026 sogar stärker auf als in seinem ersten Ferrari-Jahr 2025: In China gelang Hamilton der erste Grand-Prix-Podestplatz in Rot. Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur deutete anschließend an, dies könnte der Durchbruch für Hamilton als Ferrari-Fahrer gewesen sein.