Formel-1-Film mit Brad Pitt gewinnt einen Oscar
Die Academy-Awards ehren den Formel-1-Film "F1" mit einem Oscar - Lewis Hamilton ist als Produzent beteiligt, verpasst jedoch die Gala
Brad Pitt und Jarvier Bardem im Formel-1-Film "F1"
Foto: LAT Images
Der neue Formel-1-Film mit Brad Pitt hat bei den diesjährigen Academy-Awards einen "Oscar" gewonnen. Der von Apple produzierte Film wurde in der Kategorie "bester Ton" ausgezeichnet.
Nominiert war "F1" auch in drei weiteren Kategorien - "bester Film", "bester Schnitt" und "beste visuelle Effekte" -, ging dort jedoch jeweils leer aus: In den beiden erstgenannten Kategorien unterlag der Formel-1-Film dem diesjährigen Oscar-Dominator "One Battle After Another", der insgesamt sechs Oscars gewann. Bei den visuellen Effekten gewann "Avatar: Fire and Ash".
Lewis Hamilton verpasst die Oscar-Verleihung
Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton als einer der Produzenten von "F1" verpasste die Oscar-Verleihung aufgrund des Grand Prix von China in Shanghai am selben Tag - und bedauerte das. "Ich hatte mir alle Möglichkeiten angesehen, um rechtzeitig dort zu sein, aber leider ging es nicht", sagte Hamilton.
"Ich bin aber unheimlich stolz auf den Film. Ich hätte nie erwartet, dass das Ergebnis der Arbeit, die wir in den vergangenen Jahren geleistet haben, so aussehen würde."
Hamilton wurde von Regisseur Joseph Kosinski und Produzent Jerry Bruckheimer intensiv in die Dreharbeiten eingebunden und sorgte als Berater unter anderem dafür, dass die Fahrszenen möglichst realistisch dargestellt wurden.
Hamilton staunt über die Wirkung des Formel-1-Films
Doch selbst Hamilton staunt über die Wirkung des Formel-1-Films: "Es ist erstaunlich zu sehen, wie viel Aufmerksamkeit und Promotion es weltweit gibt. Den Hype zu spüren und zu sehen, wie neue Menschen sich für den Sport begeistern, so wie ich und so viele andere von uns es schon in unserer Kindheit getan haben."
"Es ist wirklich großartig zu sehen, wie sich der Sport weiterentwickelt und wächst. Darüber hinaus bin ich immer noch hier, um Teil davon zu sein und diese Entwicklung selbst mitzuerleben."
Tatsächlich tritt Hamilton in der Formel-1-Saison 2026 sogar stärker auf als in seinem ersten Ferrari-Jahr 2025: In China gelang Hamilton der erste Grand-Prix-Podestplatz in Rot. Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur deutete anschließend an, dies könnte der Durchbruch für Hamilton als Ferrari-Fahrer gewesen sein.
Diese Story teilen oder speichern
Erstes Ferrari-Podium für Lewis Hamilton: War das der Durchbruch?
Ferrari-Duell elektrisiert: "Darum geht es hier - um hartes Racing!"
Antonelli unter Freudentränen: Mit "Herzinfarkt" zum ersten F1-Sieg
Aktuelle News
Formel-1-Film mit Brad Pitt gewinnt einen Oscar
Formel-1-Liveticker: Wie groß ist der Mercedes-Vorsprung wirklich?
Druck auf VR46-Fahrer: Rossi-Team denkt über neue Konstellation für 2027 nach
Audi analysiert die Ausfälle: Wird der Antrieb jetzt zum Schlüsselthema?
Registrieren und Motorsport.com mit Adblocker genießen!
Von Formel 1 bis MotoGP berichten wir direkt aus dem Fahrerlager, denn wir lieben unseren Sport genau wie Du. Damit wir dir unseren Fachjournalismus weiterhin bieten können, verwendet unsere Website Cookies. Dadurch wird Dein Nutzererlebnis optimiert und die Werbung auf Deine Interessen zugeschnitten. Wir wollen dir aber natürlich trotzdem die Möglichkeit geben, eine werbefreie Website zu genießen.