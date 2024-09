Formel 1 gibt wohl grünes Licht für Rookie-Sprint in Abu Dhabi

Die Pläne der Formel 1, nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi ein Sprintrennen für Rookies zu veranstalten, dürfte im nächsten Monat grünes Licht erhalten, wie Motorsport.com erfahren hat. Die Idee, den regulären Test nach der Saison in ein Rookie-Spektakel zu verwandeln, wurde von den Teamchefs erstmals im Juli diskutiert.

Sie war Teil einer Diskussion in der Formel-1-Kommission über Möglichkeiten, jungen Fahrern angesichts der eingeschränkten Testmöglichkeiten mehr Einsatzzeit in der Formel 1 zu geben. Ein Vorschlag, Wildcard-Teilnahmen zuzulassen, wurde abgelehnt, und man ist der Ansicht, dass eine Ausweitung der Möglichkeiten in den Trainingssitzungen keine großen Vorteile bringen würde.

Stattdessen fand das Konzept, ein Sprintrennen nur für Rookies zu veranstalten, großen Anklang. Die Idee erhielt breite Unterstützung, und es wurde beschlossen, dass die Sportdirektoren die Angelegenheit prüfen sollten, um besser zu verstehen, ob sie aus regulatorischer Sicht umsetzbar wäre. Nach einer kürzlichen Sitzung des F1 Sporting Advisory Committee, bei der die Auswirkungen des Tests auf die Regeln bewertet wurden, kam man zu dem Schluss, dass die Durchführung des Tests realistisch wäre.

Erst Qualifying, dann Rennen: So soll der Plan aussehen

Mehrere hochrangige Quellen haben nun angedeutet, dass sich die Pläne für den Sprint in die richtige Richtung bewegen und dass die formelle Abstimmung darüber in der nächsten Sitzung der Formel-1-Kommission am 2. Oktober mit ziemlicher Sicherheit zugunsten der Durchführung ausfallen wird.

Während einige Details noch vor der Sitzung geklärt werden müssen, wird davon ausgegangen, dass der Plan für den Dienstag nach Abu Dhabi ein kurzes Qualifying und ein Sprintrennen mit zehn Neulingen vorsieht, das um die regulären Pirelli-Tests herum stattfinden soll. Die Veranstaltung wird in irgendeiner Form übertragen werden, aber wo und wie genau, ist noch nicht geklärt. Wahrscheinlich wird es aber von den regulären Sendern übertragen werden.

Red-Bull-Teamchef Christian Horner sagte kürzlich, er unterstütze die Idee voll und ganz und habe sich in den Sitzungen der Formel-1-Kommission mehrfach dafür eingesetzt: "Es ist etwas, das ich bei den letzten Formel-1-Kommissionen vorgebracht habe, weil ich denke, dass es für die jungen Fahrer großartig ist", sagt er.

"Ich denke, das Problem mit einigen der Rookie-Tests ist, dass sie alle für Testzwecke verwendet werden. Man weiß nie, ob sie mit 50 Kilo, 70 Kilo oder 30 Kilo Kraftstoff fahren. In welchem Motormodus fahren sie? Das weiß man nicht wirklich. Man weiß nicht, wie sich die Gegner verhalten. Ich denke also, dass dies ein Nicht-Meisterschaftsrennen für die Nachwuchsfahrer ist. Ich denke, es ist eine fantastische Gelegenheit."