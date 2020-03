Formel-1-Gruppe machte 2019 erstmals seit drei Jahren Gewinn

Liberty Media hat die Jahresbilanz 2019 für die Formel-1-Gruppe offengelegt. Daraus geht hervor, dass im Jahr der Verhandlungen über ein neues Concorde-Agreement (ab 2021) erstmals seit 2016 wieder ein Gewinn erzielt wurde.

Hatte die Formel-1-Gruppe im Jahr 2017 noch einen Verlust von zusammengerechnet 37 Millionen US-Dollar eingefahren und im Jahr 2018 sogar 68 Millionen Verlust verbucht, so wurde 2019 ein Gewinn von 17 Millionen verzeichnet. Die Gesamteinnahmen sind auf 2,022 Milliarden US-Dollar gestiegen, nachdem sie 2018 bei 1,827 Milliarden angesiedelt waren.

2016 hatten die Formel-1-Teams zusammengerechnet 966 Millionen US-Dollar verdient. 2017 ging dieser Wert auf 919 Millionen und 2018 schließlich auf 913 Millionen zurück. 2019 aber stieg der Wert gemäß der neuesten Jahresbilanz auf 1,012 Milliarden an.

Neben den Finanzzahlen hält Liberty fest, dass die Gesamtzahl der Rennbesucher vor Ort im Jahr 2019 um zwei Prozent auf 4,2 Millionen anstieg. Darüber hinaus wuchs die Zahl der Social-Media-Follower um 33 Prozent auf 24,9 Millionen und die kumulierte Zahl der TV-Zuschauer wuchs um neun Prozent auf 1,9 Milliarden.

Gewinn dank TV, Werbung, Sponsoring, Paddock-Club und mehr

Den im Jahr 2019 verzeichneten Gewinn erklärt Liberty mit den Hauptgeschäftsfeldern: "Die Einnahmen aus dem TV-Geschäft stiegen im vierten Quartal und im Gesamtjahr aufgrund von vertraglich festgelegten Preiserhöhungen. Diese wurden teilweise durch die Auswirkungen der schwächeren Umrechnungskurse ausgeglichen."

"Die Werbe- und Sponsoreneinnahmen waren im vierten Quartal relativ flach", heißt es weiter, "aber die Werbe- und Sponsoreneinnahmen im Gesamtjahr wuchsen dank Einnahmen aus neuen Sponsorenverträgen. Das Wachstum dieser Einnahmequellen wurde sowohl im vierten Quartal als auch im Gesamtjahr teilweise ausgeglichen, und zwar durch einen Rückgang der Einnahmen aus der Werbung für die Rennen."

"Die sonstigen Einnahmen in der Formel 1 wuchsen im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2019 aufgrund von höheren Einnahmen aus digitalen Medien, höheren Besucherzahlen des Paddock-Clubs, höheren Einnahmen aus anderen veranstaltungsbezogenen Aktivitäten sowie höheren Verkaufszahlen von Ausrüstung, Teilen und Wartung die Teams der Formel 2 und Formel 3 betreffend."

Kosten sind 2019 gestiegen

Zudem merkt Liberty an, dass die Kosten der Formel 1 im Jahr 2019 insgesamt gestiegen sind. Die Zahlungen an die Teams, die als die Hauptkosten angesehen werden, stehen im Zusammenhang mit dem Gesamteinkommensniveau und "den damit verbundenen Auswirkungen auf die variablen Elemente der Teamzahlungen".

Andere Kosten stiegen "aufgrund von unterschiedlichen technischen Initiativen, der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Bereitstellung von digitalen und sozialen Medienprodukten und -plattformen, gestiegenen Kosten im Zusammenhang mit dem Verkauf von Ausrüstung, Teilen, Wartung und anderen Dienstleistungen für Formel-2- und Formel-3-Teams sowie höheren FIA-Gebühren", heißt es.

Liberty-Präsident Greg Maffei fasst zusammen: "Die Formel 1 hat außergewöhnliche finanzielle Ergebnisse erzielt, die Zuschauerzahl erhöht und die Zahl der Besucher gesteigert."

Und Chase Carey äußert sich im Jahr des 70. Formel-1-Jubiläums ebenfalls zufrieden. "Die Formel 1 profitiert weiterhin von den Investitionen, die in den vergangenen Jahren in das Unternehmen getätigt wurden. Wir sehen das an den starken Finanzergebnissen, der Zuschauerzahl, der Präsenz und dem Engagement", so der Formel-1-Boss.

Greg Maffei und Chase Carey blicken zufrieden auf das Jahr 2019 zurück Foto: LAT

