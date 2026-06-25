Formel-1-Historie: Lewis Hamilton ist der siebtälteste Grand-Prix-Sieger

Lewis Hamilton hat sich mit seinem Sieg beim Großen Preis von Barcelona-Katalonien 2026 erneut in die Geschichtsbücher der Formel 1 eingetragen: Der Brite gehört nun zu einem exklusiven Kreis von nur zehn Fahrern, die im Alter von über 40 Jahren noch ein Grand-Prix-Rennen gewinnen konnten.

Der Ferrari-Pilot war bei seinem Triumph in Spanien genau 41 Jahre, fünf Monate und sieben Tage alt - und steigt damit zum siebtältesten Sieger eines Formel-1-Rennens auf. Außerdem ist Hamilton der viertälteste Weltmeister, der einen Sieg in der Königsklasse einfahren konnte: Nur Giuseppe Farina, Juan Manuel Fangio und Jack Brabham waren älter.

Ein Sonderfall bleibt der Amerikaner Sam Hanks, der 1957 im Alter von 42 Jahren, zehn Monaten und 17 Tagen das legendäre Indy 500 gewann. Zwar zählte das Rennen damals offiziell zur Automobil-Weltmeisterschaft, war jedoch kein klassischer Grand Prix der Formel 1 und nimmt damit in der historischen Einordnung eine statistische Sonderrolle ein.

Nigel Mansell war der bislang letzte Ü40-Sieger

Das bislang letzte Mal, dass ein Formel-1-Fahrer bei einem Grand-Prix-Sieg älter als 40 Jahre alt war, liegt inzwischen mehr als drei Jahrzehnte zurück: Williams-Pilot Nigel Mansell war 41 Jahre, drei Monate und fünf Tage alt, als er am 13. November 1994 in Adelaide den Großen Preis von Australien gewann.

Übrigens: Die Wahrscheinlichkeit, dass Hamilton noch den Rekord als ältester Sieger der Formel-1-Geschichte angreift, ist äußerst gering. Dafür müsste der Brite in der Saison 2038, also in zwölf Jahren, noch einmal gewinnen. Erst dann würde er sich zum unangefochten ältesten Grand-Prix-Sieger der Historie krönen.

Welcher Pilot diesen Altersrekord aktuell innehat und welche anderen Fahrer ebenfalls jenseits der 40 noch einen Grand Prix gewinnen konnten, verrät unsere Fotostrecke mit allen bisherigen Ü40-Siegern der Formel-1-Geschichte.