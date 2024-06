Formel 1 in Las Vegas ein Erfolg: Aber die Arbeit fängt erst an!

Die Formel 1 feierte 2023 ihr Debüt in Las Vegas und das Rennen war ein voller Erfolg. Zwar sorgte ein loser Gullydeckel beinahe für Ärger, doch nachdem das Problem gelöst war, gab es ein spannendes Rennen. Auch wirtschaftlich war Las Vegas ein voller Erfolg, denn der ökonomische Effekt lag bei 1,4 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Der Superbowl spülte 930 Millionen Euro in die Kassen.

Auf diesem Erfolg wollen sich die Verantwortlichen in Las Vegas aber nicht ausruhen, denn ohne harte Arbeit ist ein solches Ergebnis nicht einfach zu wiederholen. Der zweite Grand Prix kann schnell zum Flop werden, deshalb müssen die richtigen Schlüsse gezogen werden, um die Veranstaltung weiter zu verbessern.

Preise angepasst

Ein wichtiger Faktor ist die Preisgestaltung : Sowohl die Eintrittskarten als auch die Hotelzimmerpreise sind durch die Decke gegangen. Sean McBurney, der regionale Vizepräsident des Ceasars Palace, sagt: "Wir sind mit dem, was wir derzeit sehen, zufrieden. Wir müssen uns im Vergleich zum vergangenen Jahr verbessern. Alle waren sehr preisaggressiv und ich glaube, das war falsch."

Im Jahr 2024 sollen sich die Preise für ein Hotelzimmer stabilisiert haben, während sie im Vorjahr noch explodiert sind. Auch die Eintrittspreise sollen sinken, sodass die Fans das Rennen auch vor Ort genießen können. "Man zieht seine Schlüsse", sagt McBurney. "Für uns war es wichtig, ein größeres Kontingent an Tickets und Paketen anzubieten."

Die Zahl der Basis-Tickets wurde deutlich erhöht, die Preise liegen bei rund 150 Euro pro Tag und 600 Euro für alle drei Tage. Damit wollen die Verantwortlichen in Las Vegas auch den durchschnittlichen Formel-1-Fan an die Strecke locken. Doch die Preise sind nicht der einzige Bereich, der 2023 auf der Agenda der Organisatoren steht.

Als die Strecke für 2023 gebaut wurde, beschwerten sich die lokalen Geschäfte, dass die Logistik sich negativ auf den Umsatz auswirken würde. Brian Gullbrants von Wyann Resorts glaubt, dass die Situation 2024 wesentlich ruhiger sein wird. "Den Strip für ein Jahr zu sperren, um eine Strecke zu bauen, war eine große Aufgabe", sagt er.

Weniger Logistik nötig

Der logistische Aufwand für das Formel-1-Rennen 2024 sei nun aber deutlich geringer, da bereits eine Grundlage geschaffen wurde. Das bestätigt auch Brian Yost von der Las Vegas Convention and Visitors Authority: "Auf diesem Niveau wird es keine weiteren Störungen geben. Die Strecke ist asphaltiert und in gutem Zustand. Alle Kanaldeckel wurden versiegelt."

Auch an die Fahrer wird gedacht, denn die Helden der Königsklasse hatten bei ihrem Debüt auf und neben der Strecke viel zu tun. Die Strecke war für alle Fahrer neu, doch statt sich in Ruhe auf die Herausforderung vorbereiten zu können, mussten die Formel-1-Piloten an zahlreichen Events teilnehmen. Daran soll sich auch 2024 nichts ändern, allerdings soll der Umfang der Aktivitäten für die Fahrer deutlich reduziert werden.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.