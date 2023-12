Formel 1 in Madrid statt Barcelona? Carlos Sainz sen. wäre dafür

In den vergangenen Wochen wurde viel über ein mögliches Formel-1-Rennen in Madrid spekuliert. Zuletzt betonte ein Mitglied der FIA jedoch, dass die entscheidenden Schritte dafür noch gar nicht eingeleitet worden seien. Jetzt ergreift Carlos Sainz sen. Partei für ein Rennen in der spanischen Hauptstadt.

Bei Präsentation seines Audis für die Rallye Dakar wurde der 61-Jährige gefragt, was er vom Grand Prix von Madrid halte und ob er sich darauf freuen würde, und antwortete: "Ich glaube, die Antwort auf diese Frage kann man sich denken."

"Ich denke, dass ein Grand Prix in Spanien von grundlegender Bedeutung ist. Ich weiß nicht, ob es am Ende einer oder zwei sein werden, aber wenn er bestätigt wird, was durchaus möglich sein könnte, wenn der Grand Prix von Spanien also nach Madrid kommt, wäre ich als Madrileno natürlich glücklich."

"Ich weiß, was ein Grand Prix bedeutet und welche Spuren er in einer Stadt hinterlässt", sagt Sainz und hofft auf den Zuschlag für Madrid, auch wenn er bedeuten könnte, dass Barcelona seinen Platz im Kalender verliert. Denn es scheint eher unwahrscheinlich, dass die Formel 1 zwei Rennen in Spanien austragen möchte.

Der dreimalige Dakar-Sieger und Vater von Formel-1-Pilot Carlos Sainz jnr. sagt dazu: "Ich denke, dass Katalonien diese Veranstaltung schon seit vielen Jahren hat, und sie haben sie genossen. Es gibt keine geschriebene Regel, die besagt, dass sie lebenslang an einem Ort stattfinden muss, so war es auch damals in Jerez."

Dort gastierte die Formel 1 von 1986 bis 1990, bevor sie nach Barcelona wechselte. "Es sind Prozesse in der Motorsportwelt, die sich weiterentwickeln", meint Sainz und bekräftigt: "Wenn es wirklich passiert, würde ich mich freuen."

"Ich ermutige jeden, der die Möglichkeit hat, sich dafür zu entscheiden. Ich denke, dass es eine private Initiative ist, sodass niemand mit dem Finger auf jemanden zeigen kann und das Geld irgendwo versickert. Ich denke also, wenn es gemacht wird, wird es ein Erfolg sein", ist der 61-Jährige überzeugt.

Das Projekt soll, so es zur Umsetzung kommt, in der Nähe des Messegeländes IFEMA realisiert werden. Aus Sicht von Sainz ein idealer Standort: "Er ist logistisch unschlagbar in der Welt, und für die Stadt Madrid wäre es fantastisch."

Außerdem würde er seinen Sohn in Madrid, wo er aufgewachsen ist, nur allzu gerne antreten sehen. Denn er selbst weiß: "In deiner Stadt zu konkurrieren, wie ich es in ein paar Rennen oder Rallys erlebt habe, ist einfach fantastisch. Es ist einzigartig."

"Wenn er das Glück hat, wird er diesen Grand Prix wirklich genießen, und alle Spanier, die nach Madrid kommen wollen, wissen, dass es eine tolle Stadt ist, die das Beste zu bieten hat", wirbt der erfahrene Rennfahrer für einen Wechsel nach Madrid.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.