Formel 1 in Saudi-Arabien noch bis mindestens 2027 in Dschidda

Der Grand Prix von Saudi-Arabien wird noch bis mindestens 2027 auf der Formel-1-Strecke in Dschidda stattfinden. Was als Zwischenlösung gedacht war, hält nun noch länger an, während die Arbeiten an der neuen Anlage in Qiddiya weitergehen.

"Es ist wichtig, dass wir die Strecke in Dschidda zukunftssicher machen", sagt Martin Whitaker, der Geschäftsführer der Saudi Motorsport Company, die das Rennen veranstaltet.

"Deshalb haben wir erneut mit der FIA und der Formel 1 zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass wir eine Rennstrecke haben, die es uns ermöglicht, den Sport in Dschidda auszutragen, während die Arbeiten an der Strecke in Qiddiya beginnen."

"Die Autostadt Qiddiya wird so konzipiert, dass sie in der Formel 1 weltweit führend in puncto Streckendesign und Entertainment ist. Qiddiya ist ein einzigartiges und aufregendes Projekt und wird ein Ort sein, den jeder besuchen möchte", verspricht Whitaker.

"Aber jetzt und in der unmittelbaren Zukunft werden der Fokus und die Augen der Welt auf Dschidda und die Küste des Roten Meeres im Monat März gerichtet sein."

Saudi-Arabien richtete sein erstes Formel-1-Rennen 2021 aus. Der Jeddah Corniche Circuit in Dschidda war als vorübergehende Heimat für den Grand Prix gedacht, bevor er in die neu gebaute Stadt Qiddiya am Stadtrand von Riad umziehen sollte.

Da sich die Arbeiten an der hochmodernen Anlage jedoch hinziehen, wird nun erwartet, dass das Rennen für mindestens weitere vier Jahre in Dschidda stattfinden wird, wobei einige der temporären Einrichtungen zu dauerhaften Einrichtungen werden.

Saudi-Arabien 2024 mit Saisoneröffnung

Anfang dieses Monats wurde zudem bekannt, dass Saudi-Arabien das Eröffnungsrennen der Formel-1-Saison 2024 ausrichten wird. Man hatte sich mit Australien auf einen Termintausch geeinigt, um eine Überschneidung mit dem heiligen Monat Ramadan vom 10. März bis 9. April zu vermeiden.

Whitaker betont jedoch, dass der genaue Zeitpunkt des Grand Prix und die Platzierung im Kalender noch durch Gespräche mit der Formel 1 und der FIA bestätigt werden müssen.

"Wegen der Heiligkeit des Ramadan wäre es natürlich unmöglich, einen Grand Prix während dieser Zeit auszurichten", sagt er. "Aber letztlich liegt die Entscheidung über den Zeitpunkt des Rennens im nächsten Jahr in den Händen der Formel 1 und der FIA."

"Wir warten also auf eine Klarstellung des Veranstalters und des Dachverbandes in Bezug auf unseren Termin 2024. Wie üblich wird dies erst viel später im Jahr bekannt gegeben."

Der letztjährige Grand Prix von Saudi-Arabien war von Sicherheitsbedenken überschattet worden, nachdem während des ersten Freie Trainings eine Rakete auf eine Aramco-Ölanlage in der Nähe der Strecke eingeschlagen war und die Houthi-Rebellen im Jemen die Verantwortung dafür übernommen hatten.

Veranstalter spricht Sicherheitsgarantie aus

Daraufhin fanden bis in die frühen Morgenstunden des Samstags Gespräche zwischen Fahrern und Teamchefs über eine mögliche Absage des restlichen Wochenendes statt. Doch der Veranstalter garantierte die Sicherheit und der Rennbetrieb lief weiter.

Die Vorkommnisse zogen weitere Gespräche zwischen den Rennveranstaltern und den Fahrern nach sich, um das Thema im Vorfeld des Rennens 2023 zu erörtern. Doch Whitaker betont, dass die Sicherheit aller Beteiligten nach wie vor "von höchster Bedeutung" sei.

"Als Veranstalter ist es unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sich die Menschen an der Rennstrecke und in der Stadt sicher fühlen. Diese Botschaft an die Formel-1-Gemeinde während des Jahres seit dem Rennen im vergangenen März zu unterstreichen, war ein wichtiges Ziel", fügte der Geschäftsführer hinzu.

"Die Gespräche mit den Fahrern und Teamchefs waren ein vorrangiges Ziel, und ich hoffe, wir konnten vermitteln, dass Saudi-Arabien, wie so viele andere Rennen im Formel-1-Kalender, absolut sicher ist und dass die Gastfreundschaft der saudischen Bevölkerung für alle Besucher an erster Stelle steht."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.