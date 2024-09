Formel 1 investiert in nachhaltigen Flugzeugtreibstoff

Die Formel 1 hat ihre erste Investition in nachhaltigen Flugzeugtreibstoff (SAF für "Sustainable Aviation Fuel") angekündigt. Für die Rennserie ist das Teil ihrer Strategie für eine hocheffiziente Logistik und ihrer Verpflichtung, bis 2030 einen Netto-Nullverbrauch zu erreichen.

Die erste Investitionsphase konzentriert sich auf den Kauf von SAF durch den globalen Partner DHL für Luftfracht der Überseerennen seit dem Großen Preis von Australien im März und deckt etwa 20 Prozent der nachfolgenden Frachtflüge in dieser Saison ab.

Laut Mitteilung soll die Verwendung der nachhaltigen Flugzeugtreibstoffe zu einer geschätzten 80-prozentigen Verringerung der damit verbundenen Kohlenstoffemissionen pro Flug führen. Somit würde man schätzungsweise mehr als 4.500 Tonnen CO2-Äquivalent im Vergleich zu herkömmlichem Flugbenzin einsparen.

Allerdings fliegt die Formel 1 aktuell noch nicht selbst mit dem nachhaltigen Sprit - das soll bei den Frachtmaschinen noch nicht möglich sein. Stattdessen bucht die Formel 1 die entsprechende Treibstoffmenge über das sogenannte "Book-and-Claim-Modell" der DHL und stellt diese dann anderen Flügen zur Verfügung, während man selbst noch normalen Treibstoff verwendet.

"Die Formel 1 war schon immer ein Vorreiter in Sachen Innovation, und unsere frühzeitige Investition in nachhaltigen Flugkraftstoff ist ein Beweis für unser Engagement, unsere Verpflichtung, bis 2030 netto null Emissionen zu produzieren, zu erfüllen", sagt Ellen Jones die ESG-Verantowrtliche (Environmental, Social and Governance) der Formel 1.

"SAF ist nur der jüngste Schritt für das Business und unterstreicht, wie alternative Kraftstoffe sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke die Kohlenstoffemissionen erheblich reduzieren können. Die Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie ist nur durch koordinierte Maßnahmen in unserem Sport möglich."

Flugreisen sind nicht das einzige Thema, bei dem die Formel 1 auf nachhaltigen Kraftstoff setzt. Seit diesem Jahr sind das Safety-Car und das Medical-Car seit Mai bei jedem Rennen mit 40 Prozent nachhaltigem Sprit unterwegs, und bei den Grands Prix in Europa werden LKWs mit Biokraftstoff eingesetzt, um das Material von Strecke zu Strecke zu schaffen.

Ab der nächsten Saison wird die Formel 1 auch wichtige Betriebsbereiche aller europäischen Grands Prix, wie die Boxengasse und das Fahrerlager, mit einer kohlenstoffarmen Energielösung von Aggreko versorgen, die die Emissionen in den versorgten Bereichen um mehr als 90 Prozent reduziert.

Ab 2026 werden auch die Formel-1-Autos selbst mit 100 Prozent nachhaltigem Kraftstoff fahren, was die Formel 2 und Formel 3 schon im kommenden Jahr erreichen wollen. Aktuell liegt der Anteil bei 55 Prozent.