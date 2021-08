Formel-1-Kalender 2021: Katar vor Grand Prix im November

Nach der Absage der Großen Preises von Japan stehen aktuell nur noch 21 Rennen im Formel-1-Kalender 2021. Die Serie hält jedoch an ihrem Plan fest, 23 Rennen in dieser Saison austragen zu wollen. Als Ersatzkandidat bringt sich mehreren Quellen zufolge Katar in Stellung, wo auch die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 stattfinden wird.

Der Losail International Circuit besitzt eine für die Formel 1 notwendige Grad-1-Lizenz, hat aber noch nie ein Rennen der Königsklasse ausgetragen. Seit 2004 ist der Kurs nahe Doha aber eine feste Größe im Kalender der MotoGP.

Katar soll die Lücke im November füllen, die der Ausfall des Grand Prix in Australien gerissen hat. Dort hat sich die Formel 1 am 21. November bereits offiziell ein noch zu verkündendes Rennen festgehalten. Katar wäre als Ersatz logistisch sinnvoll, da danach nur noch die beiden weiteren Nahost-Rennen in Saudi-Arabien und Abu Dhabi stattfinden.

Da die Strecke wie Bahrain, Singapur oder Abu Dhabi voll beleuchtet werden kann, könnte man in Katar auch ein Nachtrennen - wie in der MotoGP - abhalten.

Doch der freie Slot ist nicht das einzige Problem der Formel 1 in der zweiten Saisonhälfte. Mexiko und Brasilien stehen coronabedingt weiter auf der Roten Liste Großbritanniens, während die Coronazahlen in Austin und Umgebung derzeit steigen.

Brasilien hat bereits angekündigt, sein Rennen austragen zu wollen - und das vor vollen Tribünen -, doch die Rote Liste bedeutet, dass Einreisende nach Großbritannien, wo sieben von zehn Teams stationiert sind, in eine zehntätige Quarantäne müssten - ungeachtet des Impfstatus. Das wird nach einem möglichen Tripleheader USA/Mexiko/Brasilien sicherlich keine bevorzugte Option sein.

Das ähnliche Problem hat auch die Türkei, die bereits Anfang Oktober im Kalender steht. Von dort hätte man jedoch problemlos zum nächsten Rennen nach Japan reisen können und hätte eine Woche gespart. Doch nach der Absage gibt es aktuell noch kein Rennen direkt im Anschluss.

Der Kalender bleibt vorerst eine Bastelaufgabe.

Die aktuelle Kalendersituation der zweiten Saisonhälfte

29. August: Spa-Francorchamps (Belgien)

5. September: Zandvoort (Niederlande)

12. September: Monza (Italien)

19. September: -

26. September: Sotschi (Russland)

3. Oktober: Istanbul (Türkei)

10. Oktober: -

17. Oktober: -

24. Oktober: Austin (USA)

31. Oktober: Mexiko-Stadt (Mexiko)

7. November: Sao Paulo (Brasilien)

14. November: -

21. November: noch offen (Katar?)

28. November: -

5. Dezember: Dschidda (Saudi-Arabien)

12. Dezember: Yas Marina (Abu Dhabi)

Mit Bildmaterial von Pramac Racing.