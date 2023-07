Formel-1-Kalender 2024: Saison beginnt mit zwei Samstagsrennen

Die Formel-1-Kalender für die Saison 2024 ist da und peilt erneut den Rekord von 24 Rennen an, nachdem der China-Grand-Prix in diesem Jahr wegen anhaltender Corona-Beschränkungen abgesagt werden und das Rennwochenende in Imola aufgrund von Überflutungen ausfallen musste.

Der Kalender für das kommende Jahr ähnelt dem ursprünglich für 2023 angekündigten, mit der Rückkehr des China-Grand-Prix und keinen neuen Veranstaltungen.

Ungewöhnlich ist, dass die ersten beiden Saisonrennen an Samstagen ausgetragen werden, um dem Fastenmonat Ramadan Rechnung zu tragen. Die diesjährige Premiere in Las Vegas, die am 18. November stattfinden wird, ebnete den Weg für eine Rückkehr zum Samstagsrennen, das in Südafrika und bis 1977 in Silverstone Tradition hatte.

Der Kalender 2024 spiegelt auch die Bemühungen der Formel-1-Organisatoren wider, logistische und Nachhaltigkeitsprobleme zu lösen, indem einige Rennen logischer gruppiert werden, insbesondere die Rennen im Nahen Osten.

Der Saisonauftakt 2024 findet in Bahrain nach den offiziellen dreitägigen Testfahrten vom 21. bis 23. Februar an gleicher Stelle statt. Direkt im Anschluss geht es nach Saudi-Arabien. In diesem Jahr gab es noch eine Lücke zwischen beiden Rennen, weil die Teams nach den Tests nicht mit einem Doubleheader beginnen wollten.

In der nächsten Saison finden beide Veranstaltungen an aufeinander folgenden Wochenenden statt, was zu einer erheblichen Verringerung der Reisetätigkeit des Personals führen dürfte, da die meisten Teammitglieder wahrscheinlich in der Region bleiben werden, anstatt wie in diesem Jahr nach Europa zurückzukehren.

Schon vor längerer Zeit hat die Formel 1 erklärt, dass einige etablierte Rennen von ihren traditionellen Terminen abweichen müssen. Das betrifft Japan, das von seinem üblichen Termin am Ende der Saison auf Anfang April vorverlegt wurde.

Suzuka hat seinen Platz mit Aserbaidschan getauscht, das nun vor Singapur im September stattfindet. Imola folgt wie in diesem Jahr unmittelbar auf Monaco, aber die beiden Rennen sind nicht mehr Teil eines Tripleheaders mit Spanien.

Das Rennen in Barcelona wurde auf Ende Juni verlegt und bildet den ersten Teil eines logistisch anspruchsvollen Tripleheaders mit Österreich und Großbritannien.

Abgesehen von der Verlegung von Baku in den September besteht die andere wichtige Änderung gegenüber 2023 darin, dass Katar zum vorletzten Rennen wird, das Teil eines Tripleheaders nach Las Vegas und vor dem Saisonabschluss in Abu Dhabi ist.

Die beiden letztgenannten Rennen finden im Dezember statt, sodass 2024 mit dem 8. Dezember das späteste Ende einer Formel-1-Saison seit 2021 markiert.

Datum Land Strecke 2. März (Samstag) Bahrein Sachir 9. März (Samstag) Saudi-Arabien Dschidda 24. März Australien Melbourne 7. April Japan Suzuka 21. April China Schanghai 5. Mai Miami Miami 19. Mai Emilia Romagna Imola 26. Mai Monaco Monaco 9. Juni Kanada Montreal 23. Juni Spanien Barcelona 30. Juni Österreich Red Bull Ring 7. Juli Großbritannien Silverstone 21. Juli Ungarn Budapest 28. Juli Belgien Spa-Francorchamps 25. August Niederlander Zandvoort 1. September Italien Monza 15. September Aserbaidschan Baku 22. September Singapur Singapur 20. Oktober USA Austin 27. Oktober Mexiko Mexiko-Stadt 3. November Brasil Interlagos 24. November Las Vegas Las Vegas 1. Dezember Katar Losail 8. Dezember Abu Dabi Abu Dhabi

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.