Formel-1-Klassiker bleibt: Silverstone verlängert Vertrag um zehn Jahre!

Die Formel 1 hat die nächste Traditionsstrecke langfristig an sich gebunden und den Vertrag mit Silverstone um zehn Jahre verlängert. Erst in der vergangenen Woche wurde bekannt, dass der Vertrag mit Suzuka bis 2029 verlängert wurde. Der Kontrakt mit Silverstone läuft nun sogar bis 2034.

"Ich bin hocherfreut, bekannt geben zu können, dass der Große Preis von Großbritannien mit dieser Vereinbarung für weitere zehn Jahre im Kalender bleibt", sagt Formel-1-Boss Stefano Domenicali.

"Silverstone ist ein ikonischer Austragungsort im Herzen der Formel-1-Geschichte, und während es sich seinem neunten Jahrzehnt als Austragungsort von Grands Prix nähert, zieht die Veranstaltung weiterhin Fans aus der ganzen Welt an, die sich an den fantastischen Rennen auf der Strecke und dem fantastischen Fan-Erlebnis abseits davon erfreuen."

Damit hat die Formel 1 die wichtigsten akuten Baustellen erst einmal geschlossen. Suzuka und Silverstone waren die einzigen beiden Strecken, deren Vertrag nach der anstehenden Saison ausgelaufen wäre. Doch nun ist klar, dass alle 24 in diesem Jahr stattfindenden Rennen auch 2025 noch dabei sein werden. Dann laufen aber gleich acht Verträge aus.

Drittlängster laufender Vertrag

Die Partnerschaft mit Silverstone unterstreicht den Trend der langen Monsterverträge, den die Formel 1 in den vergangenen Jahren eingegangen ist. Elf aktuelle Rennstrecken besitzen bereits einen Vertrag bis mindestens 2030, hinzu kommt ab 2026 ein Stadtrennen in Madrid, das ebenfalls bis mindestens 2035 laufen soll.

Von den aktuellen Rennstrecken besitzt Silverstone nun den drittlängsten Vertrag. Nur Bahrain (bis 2036) und Australien (bis 2037) haben sich noch länger an die Formel 1 gebunden als die britische Traditionsstrecke in Northamptonshire.

"Diese vertragliche Absicherung wird eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung des Veranstaltungsortes bilden, während wir die Rennstrecke weiter verbessern und in eine ganzjährige internationale Motorsport- und Freizeitdestination verwandeln", sagt Peter Digby, der Vorsitzende des British Racing Drivers' Club, dem die Strecke gehört.

"Einzigartige Atmosphäre"

Silverstones Geschäftsführer Stuart Pringle ergänzt: "Dieses langfristige Engagement spiegelt die Bedeutung des Großen Preises von Großbritannien für die Formel 1 und die Anerkennung unserer Fähigkeit wider, den britischen Fans, die zu den enthusiastischsten und sachkundigsten der Welt gehören, ein Erlebnis von Weltklasse zu bieten."

"Der Beifall für die Heimteams und insbesondere für die britischen Fahrer in der Startaufstellung macht die Atmosphäre in Silverstone einzigartig, und ich freue mich darauf, diese Leidenschaft für unseren Sport zu nutzen und die Veranstaltung im kommenden Jahrzehnt auf die nächste Stufe zu heben."

Der Kurs hat in der Formel 1 eine ganz besondere Historie, denn hier fand am 13. Mai 1950 der erste Lauf der neugegründeten Automobil-Weltmeisterschaft statt. Zwar musste man sich bei der Austragung des Großen Preises von Großbritannien zunächst mit Aintree und Brands Hatch abwechseln, seit 1987 fand aber in jedem Jahr ein britischer Grand Prix in Silverstone statt.

